APOEL Nikózia je pre Slovan zatiaľ najnáročnejšia prekážka, podpora fanúšikov bude pre slovenských futbalistov výhodou

Obranca Cesar Blackman z tímu úradujúceho slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava verí, že „belasí“ sa v úvodnom súboji 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov proti cyperskému majstrovi APOEL Nikózia budú môcť oprieť o podporu fanúšikov.

Najnáročnejšia prekážka

„Máme za sebou fanúšikov, veríme, že bude vypredané, a to nás potlačí dopredu. Ľudia nám určite pomôžu, s nimi sme silnejší,“ tvrdí Panamčan.

Bratislavský Slovan odohral v aktuálnej sezóne šesť duelov vo všetkých súťažiach, vo všetkých minimálne raz skóroval a výhrou v jeho podaní sa neskončil iba úvodný duel 2. kvalifikačného kola proti slovinskému tímu NK Celje. Krajný obranca Blackman si však uvedomuje, že APOEL bude predstavovať zatiaľ najnáročnejšiu prekážku za splnením cieľa.

Výhoda domáceho ihriska

„Čaká nás veľmi kvalitný súper, no myslím si, že šance sú otvorené a hrá sa od 0:0. Podľa mňa je dobré začať doma. Bolo by výborné si vytvoriť náskok, pretože ako to býva, odveta vonku bude iná. Verím, že prvý domáci zápas môže byt našou výhodou,“ uviedol pre oficiálny web Slovana zadák, ktorý pred príchodom do Bratislavy strávil päť sezón v Dunajskej Strede.

Čo by podľa Blackmana mohlo v stredu rozhodovať? „Najdôležitejšie bude, aby sme boli efektívni a využili naše šance. Potrebujeme byť kompaktní a koncentrovaní, a to na každú jednu loptu i všetky detaily. Silní súperi v tejto fáze totiž potrestajú akékoľvek vaše zaváhanie,“ doplnil Panamčan, ktorý v ostatných troch pohárových dueloch nechýbal ani minútu.

Dobré nastavenie v tíme

Dvadsaťšesťročný rodák z Panama City patrí v úvode novej sezóny k oporám Slovana. Počas leta pritom takmer vôbec neodpočíval. Svoju rodnú krajinu totiž reprezentoval na turnaji Copa América, na ktorom sa okrem iného blysol aj gólom do siete USA.

„Z Copa América som sa vrátil ešte s väčším sebavedomím, a cítim sa fakt dobre. Pomáha mi však aj celkovo dobré nastavenie v tíme. Aj ďalší traja chlapci, ‚Kuco‘, Guram a ‚Strelo‘, boli na európskom šampionáte, a tiež odtiaľ do mužstva priniesli výborné skúsenosti,“ uzavrel Blackman.