Slovan triumfoval na Podbrezovou a je naďalej stopercentný, Trenčín uspel aj napriek červenej karte pre Emeku (fotografie)

Futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava triumfovali v sobotňajšom zápase 2. kola slovenskej najvyššej súťaže nad FK Železiarne Podbrezová 1:0 a udržali si tak vedúcu pozíciu v tabuľke.

Jediný gól duelu zaznamenal v 77. minúte z pokutového kopu arménsky legionár Tigran Barseghjan. Zo zisku troch bodov sa v sobotu radovali aj hráči AS Trenčín, ktorí v Skalici zdolali FC Košice 2:0. V dueli banskobystrickej Dukly a MFK Skalica sa zrodil nerozhodný výsledok 1:1.

Weiss je spokojný

Kormidelník „belasých“ Vladimír Weiss starší opäť doprial odpočinok viacerým stabilným hráčom základnej zostavy. Už v stredu totiž Slovan čaká úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov.

„Pri toľkých zmenách som rovnako vedel, že automatizmy nie sú také ako v pôvodnej zostave, no hráčom som zdôrazňoval, že musia byť pokojní. Som veľmi spokojný s prístupom i víťazstvom. Rovnako ako tri body bolo pred pohárom dôležité, aby sa nikto nezranil. Hráči zo seba vydali všetko,“ zhodnotil kouč Slovana pre oficiálny web klubu.

Hostia sa favoritovi vyrovnali

Hostia z Horehronia podali v hlavnom meste opäť raz sympatický výkon. Vo viacerých štatistických ukazovateľoch sa favoritovi vyrovnali, no i tak stále čakajú na prvú ligový výhru v sezóne 2024/2025.

„Už podľa zostavy sme vedeli, že Slovan nič nepodcenil, a postavil silnú základnú jedenástku. Musím pochváliť chalanov, ktorí duel odmakali. V prvom polčase sme neboli možno až tak nebezpeční, ale celkom solídne sme bránili. Súper mal nejaké šance či strely, no ustáli sme to. Po prestriedaní sme boli už aj my odvážnejší, vypracovali sme si nejaké zakončenia i brejky. Situácie v ofenzíve však zatiaľ riešime veľmi zbrklo a nepresne. Tým pádom sme neskórovali a Slovan z penalty rozhodol, a preto sme dnes neuspeli,“ povedal tréner „železiarov“ Vladimír Cifranič.

Emeka dostal červenú kartu

Bývalý Cifraničov zamestnávateľ AS Trenčín uspel v dočasnom skalickom domove nad FC Košice 2:0 po góloch ofenzívnych hráčov v Nigérie Emmanuela Uchegbua a Chinonsa Emeku.

Druhý menovaný v 54. minúte, už za stavu 2:0, videl červenú kartu, no Košičania v početnej výhody nič nevyťažili. Zaujímavé je, že Emeka bol v troch zo štyroch zápasoch, keď figuroval v základnej zostave, vylúčený.

„Duel môžeme rozdeliť na dve polovice. Do vylúčenia sme dominovali a hrali svojim štýlom, potom sme museli svoj prístup prispôsobiť tomu, že sme desiati, čo sme zvládli veľmi dobre. Musím si to ešte raz pozrieť, ale mám pocit, že prvá žltá karta pre Emeku bola prísna,“ povedal trenčiansky tréner Ilija Stolica.

Košice stále čakajú na triumf

Košice tak aj po 2. kole patria medzi tímy čakajúce na prvý sezónny triumf. Podľa trénera Gergelyho Geriho jeho zverenci zopakovali rovnaké chyby ako v úvodnom ligovom zápase proti Dunajskej Strede (2:2, pozn.).

„Znova sme sa nevyhli individuálnym lapsusom v obrane a opäť sme nevyužívali vypracované šance. Prístup chlapcov bol však správny. Musíme sa pripraviť na ďalší duel a tieto veci zlepšiť.“

Stopér Ranko sa dočkal premiérového gólu

Druhý nerozhodný výsledok v novom ročníku zaznamenali Banskobystričania i Skaličania. Duel na Štiavničkách zanechal dozaista trpkejšiu príchuť v tábore Dukly, veď domáci, ktorí viedli od 13. minúty po góle Dominika Veselovského, inkasovali z kopačky Michala Ranka až v 90. minúte.

„Je to sklamanie. Mali sme viac z hry, mali sme viac vyložených šancí, ale nedokázali sme ich dotlačiť do brány a na konci prišiel tento trest. Musíme sa z toho poučiť. Nebolo to o jednom momente, mali sme ten zápas uzavrieť už skôr,“ povedal pre klubový web Banskej Bystrice autor gólu Veselovský.

Oveľa spokojnejší bol skalický stopér Ranko, ktorý sa v tridsiatom zápase v zelenobielom drese dočkal premiérového gólu.

„Ten bod berieme všetkými desiatimi, lebo ten gól padol hádam už aj päť minút po dvanástej. Ale išli sme na konci tomu oproti a opäť platilo to staré nedáš – dostaneš. Súper mal čistú šancu na 2:0, nedal, my sme už nemali čo stratiť, tak sme tam išli viacej do šestnástky a našťastie sa nám podarilo vyrovnať.“