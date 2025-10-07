Fabio Cannavaro preberá výber Uzbekistanu. Taliansky majster sveta povedie nováčika MS 2026

Fabio Cannavaro povedie tím v príprave na MS 2026.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Fabio Cannavaro
Fabio Cannavaro Foto: SITA/AP
Uzbekistan Futbal Futbal z lokality Uzbekistan

Bývalý elitný taliansky futbalový obranca Fabio Cannavaro sa stal trénerom reprezentácie Uzbekistanu. Niekdajší kapitán Talianov a majster sveta z roku 2006 v minulosti krátko viedol národný tím Číny.

Držiteľ Zlatej lopty z roku 2006 povedie tím počas prípravy na majstrovstvá sveta 2026, ktoré sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku. Pre Uzbekistan, ktorý sa na svetový šampionát kvalifikoval po prvý raz, ide o historickú udalosť.

Timur Kapadze, ktorý viedol Uzbekov počas záverečnej časti kvalifikácie, by mal zostať súčasťou realizačného tímu Cannavara.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Talian sa preslávil ako tvrdý stopér v kluboch AC Parma a Juventus Turín. Vo farbách „Juve“ získal dva tituly v Serie A, o tie však neskôr prišiel pre škandál „Calciopoli“.

Neskôr pôsobil v španielskom Real Madrid, s ktorým dvakrát ovládol La Ligu. Kariéru ukončil v Dubaji.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ako tréner pôsobil v Číne, Saudskej Arábii, Chorvátsku a Taliansku. Jeho najväčším úspechom bolo víťazstvo v čínskej Superlige s tímom Kuang-čou Evergrande v roku 2019, keď zároveň krátko viedol aj čínsky národný tím.

Viac k osobe: Fabio Cannavaro
Firmy a inštitúcie: AC ParmaJuventus TurínReal Madrid
Okruhy tém: Calciopoli Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk