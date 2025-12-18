Anestéziológa odsúdili na doživotie za zabitie dvanástich pacientov, najmladšia obeť mala štyri roky

Francúzsky súd vo štvrtok odsúdil anestéziológa Frédérica Pechiera na doživotie za otrávenie 30 detských aj dospelých pacientov, z ktorých 12 zomrelo. Podľa obžaloby chcel lekár týmto konaním zdiskreditovať kolegov.
Pechier (53) pôsobil na dvoch klinikách v meste Besançon na východe Francúzska. Medzi rokmi 2008 a 2017 tam viacerí pacienti počas zákrokov utrpeli zástavu srdca za podozrivých okolností. Dvanástich sa nepodarilo oživiť.
Najmladšou údajnou obeťou bol štvorročný chlapec, ktorý v roku 2016 prežil dve zástavy srdca počas rutinného zákroku pri odstraňovaní mandlí. Najstaršia obeť mala 89 rokov.
„Okamžite nastúpite do výkonu trestu,“ oznámila predsedníčka senátu po vyhlásení rozsudku. Pechier, ktorý vinu popiera a počas vyšetrovania nebol vo väzbe, zostal podľa médií bez emócií.
Vyšetrovanie sa začalo v roku 2017 po sérii neobvyklých zástav srdca u nízkorizikových pacientov, ktoré vyvolali podozrenie, že anestetiká boli úmyselne manipulované.