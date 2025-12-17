Správca márnice na prestížnej Harvardovej univerzite predával ľudské pozostatky. Dostal osem rokov

Podľa vyšetrovateľov tak konal od roku 2018 najmenej do marca 2020. Univerzita uviedla, že Lodgea prepustili v máji 2023.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Márnica, mŕtvola, patológia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Bývalý správca márnice na lekárskej fakulte prestížnej americkej Harvardovej univerzity bol v utorok odsúdený na osem rokov väzenia za krádež a predaj častí tiel, ktoré boli darované na vedecký výskum. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti.

Pozostatky predávali po celých USA

Päťdesiatosemročný Cedric Lodge sa v máji priznal k obchodovaniu s ukradnutými pozostatkami, medzi ktorými boli vnútorné orgány, mozgy, koža, ruky, tváre a preparované hlavy. Podľa vyšetrovateľov tak konal od roku 2018 najmenej do marca 2020. Univerzita uviedla, že Lodgea prepustili v máji 2023.

Vyšetrovanie ukázalo, že Lodge spolu s manželkou Denise odnášali časti tiel zo školy pri Bostone do svojho domu v Goffstowne v štáte New Hampshire, ako aj na ďalšie miesta v Massachusetts a Pensylvánii. Robili tak bez vedomia či súhlasu univerzity, darcov alebo ich rodín, a následne ich posielali kupujúcim v iných štátoch.

Manželka dostala rok

Šesťdesiatpäťročná Denise Lodgeová bola odsúdená na jeden rok väzenia.

„Dnešný rozsudok je ďalším krokom k tomu, aby boli tí, ktorí tento ohavný zločin zorganizovali a vykonali, postavení pred spravodlivosť,“ uviedol Wayne A. Jacobs, šéf pobočky FBI vo Philadelphii.

Ministerstvo spravodlivosti dodalo, že mnohé z pozostatkov, ktoré Lodge predal, boli následne ďalej predávané so ziskom. Niekoľko kupujúcich už bolo odsúdených alebo čaká na rozsudok.

Firmy a inštitúcie: FBI Federal Bureau of Investigation
Okruhy tém: Harvard Harvardova univerzita Obchodovanie s orgánmi Spojené štáty americké
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk