Prvé víťazstvo po takmer dvoch rokoch. Schwarz ovládol obrovský slalom, Odermatt bol až šiesty - VIDEO

Marco Schwarz si pripísal svoje prvé víťazstvo vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní po dvoch rokoch, keď triumfoval v obrovskom slalome v Alta Badii.
Rakúšan na zjazdovke Gran Risa v severnom Taliansku mal celkový čas 2 minúty a 35,02 sekundy. O 0,18 sekundy predstihol Brazílčana Lucasa Braathena.
Tretie miesto Stefana Brennsteinera, so stratou 0,22 sekundy, stačilo lyžiarovi na päťbodový náskok v celkovom poradí obrovského slalomu pred Marcom Odermattom, ktorý skončil šiesty o 0,82 sekundy.
Druhé super-G v sezóne najlepšie zvládla Goggiová. Vonnová zbiera pódiové umiestnenia aj naďalej - VIDEO
Schwarz, ktorý viedol aj po prvom kole, je v celkovom poradí Svetového pohára druhý, ale za Odermattom zaostáva o ohromujúcich 454 bodov. Informovala o tom agentúra AFP.
Jeho ostatné víťazstvo vo Svetovom pohári prišlo takmer pred dvoma rokmi v slalome v Madonna Di Campiglio a pred týmito pretekmi to bolo aj posledné umiestnenie 30-ročného lyžiara na stupňoch víťazov v elitnej alpskej lyžiarskej súťaži.
Henrik Kristoffersen skončil viac ako sekundu za Schwarzom na 11. mieste.
Nór, ktorý zaostáva za Odermattom v celkovom poradí o 479 bodov, bude mať ďalšiu šancu zmenšiť rozdiel v pondelňajšom (22.12.) slalome. Teda disciplíne, v ktorej je úradujúcim šampiónom vo Svetovom pohári.