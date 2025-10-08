Andrea Letanovská opúšťa predsedníctvo Demokratov. Chce sa naplno venovať medicíne a študentom – FOTO

Letanovská bola v ostatných parlamentných voľbách v roku 2023 jednotkou kandidátky strany Demokrati.
Andrea Letanovská končí v predsedníctve strany Demokrati. Rozhodla sa vrátiť sa k medicíne a akademickej práci, v strane ako takej ostáva aj naďalej. Informovala o tom hovorkyňa strany Demokrati Martina Kakaščíková. Zdôraznila, že Letanovská je stále členkou strany a bude subjekt podporovať v úsilí o čestnú a modernú obnovu Slovenska.

„Ďakujem Demokratom za priestor, podporu a chuť meniť Slovensko. Venovala som tejto misii všetok čas, energiu aj odhodlanie robiť politiku čestne a v prospech občanov,“ vyjadrila sa Letanovská, ktorá bola podpredsedníčkou strany.

Letanovská bude pôsobiť ako lekárka a vysokoškolská pedagogička, a to na oboch bratislavských lekárskych fakultách aj v Národnom onkologickom ústave. V ňom dlhodobo vedie Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Andrea Letanovská je pre nás príkladom odbornej integrity a ľudskej slušnosti. Vážime si jej prácu, aj to, že zostáva aktívnou členkou Demokratov a naším spojencom v zápase o lepšie Slovensko,“ vyjadril sa predseda Demokratov Jaroslav Naď.

Letanovská bola v ostatných parlamentných voľbách v roku 2023 jednotkou kandidátky strany Demokrati. Eduard Heger, bývalý predseda vlády, ktorý Demokratom vtedy predsedal, kandidoval z druhého miesta.

