Andrassy apeluje na prevenciu a potláčanie korupcie, situácia sa zhoršuje a Slovensko v tomto smere výrazne zaostáva

Podvody nepoznajú hranice, nebezpečne sa šíria regiónmi a kontinentmi, a ich medzinárodné prepojenia či komplikované schémy výrazne sťažujú odhaľovanie páchateľov. Uviedol to na konferencii národných autorít pre oblasť externej kontroly v peruánskej Lime predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ)Ľubomír Andrassy.
Ten na stretnutí zároveň ako viceprezident zastupuje aj európsku organizáciu auditných úradov (EUROSAI). Vo svojom prejave Andrassy zdôraznil, že korupcia nemá rada kontrolórov ani nezávislý systém vnútorného či externého auditu.
Prevencia je lacnejšia
Podľa šéfa NKÚ musia národné kontrolné inštitúcie čoraz viac smerovať svoje aktivity do oblasti prevencie a potláčania korupcie a podvodov. „Prevencia je bezpochyby lacnejšia než riešenie problémov ex post. To však platí vtedy, ak sú preventívne protikorupčné opatrenia reálne implementované a nezostávajú na papieri a uzamknuté v kanceláriách,“ upozornil Andrassy.
Zároveň skonštatoval, že súčasťou tohto boja musí byť účinná interná kontrola a ochrana oznamovateľov korupcie, odvážnych zamestnancov štátu. Kľúčovou úlohou najvyšších kontrolných inštitúcií je preto podľa neho nezávislý audit verejných inštitúcií a predkladanie odporúčaní na zlepšovanie systémov.
„Prístup zameraný výlučne na prevenciu nestačí. Potrebné je aktívne odhaľovanie chýb a dôsledný dohľad nad realizáciou nápravných či sankčných mechanizmov. Ak sa systém posilní na národnej úrovni, posilní sa aj globálny rámec,“ zdôraznil Andrassy.
Spúšťač korupcie
K spúšťačom korupcie v jednotlivých krajinách patrí podľa predsedu NKÚ najmä slabé presadzovanie práva a politické zasahovanie do fungovania nezávislých verejných úradov.
Podľa odhadu Svetovej banky ekonomické straty z dôvodu úplatkov a podvodov sa každý rok šplhajú nad 2,5 bilióna dolárov. „Ide o globálne financie, ktoré si nevieme reálne ani predstaviť. Ak si to premeníme na slovenské pomery, tak vďaka šedej ekonomike, daňovým únikom či podvodom pri verených zákazkách prichádza slovenský rozpočet ročne o bezmála päť miliárd eur. Tieto peniaze chýbajú v zdravotníctve, regionálnom rozvoji, boji s chudobou či pri podpore mladej generácie,“ povedal predseda slovenských kontrolórov.
Nová metodická príručka
Zároveň predstavil partnerom novú metodickú príručku z dielne NKÚ, ktorá sa zameriava na odhaľovanie rizík podvodov v štátnej či verejnej správe. Jej cieľom je podľa Andrassyho zefektívniť využívanie audítorských nástrojov, posilniť odborné znalosti kontrolórov a upozorniť na potenciálne negatívne javy a rizikové praktiky.
Medzinárodná organizácia Transparency International, ktorá má na samite svojich zástupcov, zverejňuje index vnímania korupcie vo verejnom sektore, ktorý spadá do pôsobnosti národných kontrolných autorít. Na prvý pohľad sa podľa NKÚ môže zdať, že za poslednú dekádu nedošlo k zásadnej zmene vo vnímaní korupcie, opak je však pravdou.
Situácia sa zhoršuje
Porovnanie ostatných desiatich rokov ukazuje, že situácia sa – až na niekoľko výnimiek – zhoršuje. Mierny pokles zaznamenali dokonca aj krajiny považované za najstabilnejšie a najpríkladnejšie. NKÚ v tejto súvislosti upozornil, že spomedzi dvadsiatich najlepšie hodnotených krajín vykázali od roku 2014 do súčasnosti zlepšenie iba štyri štáty: Estónsko, Írsko, Bhután a Seychely.
„Toto by malo byť jasným výkričníkom pre najvyššie kontrolné inštitúcie, aby ešte intenzívnejšie zamerali svoju pozornosť na boj proti národnej aj nadnárodnej korupcii. A nesmieme pritom zabúdať, že viac ako tri štvrtiny úspešného boja s podvodmi stojí a padá na silnej nezávislej kontrole a ochrane oznamovateľov. V tomto smere Slovensko výrazne zaostáva, pretože kontrolný úrad niekoľko rokov zaznamenáva deštrukciu kontrolných mechanizmov i oslabovanie ochrany zamestnancov, ktorí sa neboja nahlásiť korupciu a spolupracovať s políciou či prokuratúrou,“ doplnil Andrassy.