NKÚ predstavil plán auditov na rok 2026. Zameria sa na železnice, dotácie krajov aj EXPO Osaka

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa v roku 2026 zameria na preverenie rozvoja železničnej infraštruktúry, správy obecného vodárenstva, financovania športu, zúčtovania dotačných schém vyšších územných celkov aj prípravy účasti Slovenska na svetovej výstave EXPO Osaka.
V prvom polroku plánujú národní kontrolóri zrealizovať 16 auditov a vypracovať aj predbežnú štúdiu zameranú na ochranu verejných priestorov. Ako uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo, úrad zostáva pripravený pružne reagovať aj na aktuálne riziká a spoločenské výzvy.
Účelne & transparentne
„Ak sa objaví významná téma s dopadom na občanov, verejné financie, či fungovanie štátu, vieme ju zaradiť do plánu auditov tak, aby sme verejnosti priniesli objektívny a faktami podložený pohľad na riadenie krajiny,“ zdôraznil Ivančo.
Niektoré obce zle hospodária so svojím majetkom, NKÚ zistil viaceré porušenia zákonných povinností
Kontrolóri sa budú venovať aj tomu, či boli verejné prostriedky vynaložené na EXPO Osaka 2025 účelne a transparentne, preveria systém poskytovania financií z fondov Európskej únie prostredníctvom Slovak Investment Holding a zamerajú sa na efektívnosť investícií do obnovy a rozvoja železníc. Audity majú posúdiť, či tieto investície zlepšujú bezpečnosť a kvalitu dopravy a či prinášajú očakávané výsledky.
Osobitnú pozornosť NKÚ venuje regiónom. V roku 2026 preverí hospodárenie všetkých krajských miest, vybrané príspevkové organizácie hlavného mesta Bratislavy a dotačné schémy ôsmich samosprávnych krajov. Kontrola má podľa Ivanča ukázať, či kraje rozdeľujú dotácie transparentne a účelne, porovnať prístupy krajov, a zároveň poukázať na rozdiely a príklady dobrej praxe.
Kontroly NKÚ
Audítori sa pozrú aj na správu obecnej vodárenskej infraštruktúry v 12 obciach, hospodárenie vybraných štátnych podnikov ako sú Rudné bane a Mincovňa Kremnica, využívanie financií z environmentálneho programu LIFE či podporu výskumu, vývoja a inovácií z európskych zdrojov.
Slovensko sa podľa Andrassyho môže dostať na dno priepasti, najväčší problém vidí v nevyužitých eurofondoch – VIDEO
V prvom štvrťroku úrad zároveň dokončí viaceré kontroly v zdravotníctve a následné kontroly v prípade mýtneho tendra v Národnej diaľničnej spoločnosti či projektov ministerstva kultúry, vrátane rekonštrukcie Krásnej Hôrky a Spišského hradu. Kontrolami chce úrad poukázať najmä na hodnotu, ktorú verejné politiky prinášajú občanovi.
„V období konsolidácie verejných financií je mimoriadne dôležité identifikovať výdavky a politiky, ktoré neprinášajú očakávaný úžitok, nezlepšujú kvalitu života a vytvárajú ďalšie riziká z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií,“ uzavrel Ivančo s tým, že NKÚ dôrazne sleduje, aby verejné zdroje boli využívané efektívne, transparentne a v súlade s platnými predpismi.