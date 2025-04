Ancelotti: Nebudem mať problém s tým, ak ma Real Madrid vymení

Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Carlo Ancelotti pripúšťa možnosť, že funkcionári „bieleho baletu“ možno začnú hľadať jeho nástupcu po tom, ako obhajca trofeje v európskom pohári číslo jeden vypadol vo štvrťfinále tohtosezónnej edície s anglickým Arsenalom Londýn.

Real Madrid prehral v konfrontácii s londýnskymi „The Gunners“ oba zápasy – vonku 0:3 a doma 1:2. „Biely balet“ utrpel v stredajšej odvete štvrťfinále LM už 12. súťažnú prehru v sezóne. To je už šesťkrát viac ako počas celej minulej sezóne 2023/2024, keď Real Madrid zaznamenal iba dve prehry.

V deň odchodu poďakuje

„Môže sa stať, že klub sa rozhodne pre zmenu (trénera). Môže to byť tento rok, alebo budúci, keď mi vyprší zmluva. Nie je to problém,“ povedal Ancelotti novinárom.

„V deň, keď odídem, môžem len poďakovať tomuto klubu. Môže to byť zajtra, o desať dní, o mesiac alebo o rok, ale všetko, čo môžem urobiť, bude to, že poďakujem klubu. Bez ohľadu na to, či mi zmluva vyprší alebo nie, na tom nezáleží.“

Alonso, Klopp či niekto iný?

V súvislosti s pôsobením na lavičke Realu Madrid sa už niekoľko mesiacov špekuluje o súčasnom koučovi Bayeru Leverkusen Xabim Alonsovi a najnovšie aj o niekdajšom trénerovi FC Liverpool Jürgenovi Kloppovi. Ancelotti však pripomenul, že jeho mužstvo je naďalej v hre o trofeje v La Lige, Copa del Rey a na letných majstrovstvách sveta klubov.

„Tím vydal zo seba všetko. Prístup bol v poriadku, ale neboli sme schopní prekonať defenzívu súpera. Budem úprimný, Arsenal bránil veľmi dobre a ťažko sme sa presadzovali. Čo sa týka nasadenia, boli sme lepší, ale nestačilo to,“ skonštatoval Ancelotti, ktorý s tímom Realu dosiaľ získal 15 trofejí vrátane troch triumfov v LM.