Prokurátori žiadajú pre Ancelottiho takmer päťročné väzenie

Španielski prokurátori žiadajú, aby trénera futbalistov Realu Madrid Carla Ancelottiho odsúdili na štyri roky a deväť mesiacov väzenia za údajné utajovanie príjmov.

Ancelotti, ktorý ako tréner vyhral rekordných päť trofejí v Lige majstrov, vrátane troch s Realom Madrid, je obvinený z toho, že nezaplatil na daniach viac ako milión eur z neohlásených príjmov z obrazových práv v rokoch 2014 a 2015, počas svojho prvého pôsobenia v klube.

Mätúci a komplextný systém

Prokurátori tvrdia, že taliansky kouč vytvoril „mätúci“ a „komplexný“ systém fiktívnych spoločností, aby skryl svoje dodatočné príjmy z obrazových práv a iných zdrojov, ako sú nehnuteľnosti, a uvádzal len svoj plat. „Považujeme činy podvodu, utajovania a opomenutia za preukázané,“ uviedol vo svojich záverečných argumentoch pred najvyšším súdom v Madride hlavný prokurátor a dodal, že trvá na tom, aby bol Ancelotti odsúdený na štyri roky a deväť mesiacov väzenia.

Šesťdesiatpäťročný Ancelotti v stredu počas úvodného dňa pojednávania, ktoré sa skončilo vo štvrtok, poprel úmyselné daňové podvody. „Nikdy som si neuvedomil, že niečo nie je v poriadku,“ povedal Ancelotti a dodal, že „nikdy neuvažoval o spáchaní podvodu“.

Myslel si, že postupuje správne

Na súde uviedol, že na odporúčanie madridského klubu bola pri jeho nástupe do Realu Madrid založená spoločnosť, aby mohol inkasovať percentá z príjmov zo svojich obrazových práv, a že si nikdy neuvedomil, že by mu to mohlo pomôcť znížiť dane.

„V tom čase to tak robili všetci hráči a tréneri, zdalo sa to ako správna vec,“ povedal a dodal, že bývalý tréner Realu José Mourinho mal podobné usporiadanie.