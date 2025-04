Real Madrid verí v historický obrat proti Arsenalu. Ancelotti: Potrebujeme Mbappého góly

Stredopoliar španielskeho futbalového klubu Real Madrid Jude Bellingham uviedol, že všetci v organizácii zo Štadióna Santiaga Bernabéua veria v stredajší historický obrat proti Arsenalu Londýn v odvete štvrťfinále Ligy majstrov 2024/2025. „The Gunners“ vyhrali prvý štvrťfinálový zápas v Londýne 3:0, čo znamená, že Real čelí v domácom prostredí extrémne náročnej úlohe.

Bellingham však tvrdí, že viera, história a kvalita Realu Madrid môžu pomôcť rekordným 15-násobným európskym šampiónom triumfovať a postúpiť do semifinále, aj keď v minulosti „biely balet“ v LM ešte nikdy neprekonal takéto manko z prvého zápasu.

Jeden z najhorších výsledkov

„Bol to jeden z najhorších výsledkov, aké sme si mohli predstaviť, ale z nejakého dôvodu si posledné dni všetci myslia, že to dokážeme zvrátiť. A musím povedať, že je to pekný pocit,“ povedal anglický reprezentant na utorňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.

Bellingham uviedol, že slovo „remontada“, v španielčine obrat, sa od prehry Madridčanov na Emirates Stadium šíri všade. „Remontada… Počul som to tento týždeň asi miliónkrát. Na internete som videl asi milión videí,“ dodal Bellingham.

„Sú to naozaj motivujúce veci. Je to večer ako stvorený pre Real Madrid. Dúfajme, že zažijeme ďalšiu výnimočnú noc,“ poznamenal Bellingham. Vraví, že hráči Realu Madrid musia využiť energiu fanúšikov na Bernabéu.

Hlava, srdce, odvaha

Tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti, ktorý ako tréner vyhral LM päťkrát, viac ako ktokoľvek iný, povedal, že pred zápasom je pokojný. „Som sústredený, s veľmi chladnou hlavou, nie je to môj prvý večer ako tento a dúfam, že nebude posledný,“ povedal.

Ancelotti vyzval svojich hráčov, aby hrali s „hlavou, srdcom a odvahou“ proti a povedal, že potrebuje, aby útočník Kylian Mbappé podal výkon. „Potrebujeme ho… Musí dávať góly, viac ako kedykoľvek predtým. Potrebujeme jeho góly.“