Ronaldo vyzýva Ancelottiho, aby nominoval Neymara na majstrovstvá sveta

Brazílsky velikán Ronaldo zdôraznil dôležitosť Neymara pre „Selecao“ pred svetovým šampionátom v Severnej Amerike.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Neymar, MS vo futbale 2022, štvrťfinále
Brazílčan Neymar sa teší zo svojho gólu v sieti Chorvátska počas štvrťfinálového zápasu na MS vo futbale 2022 v Katare (9. december 2022). Foto: archívne, SITA/AP
Brazílsky futbalový velikán Ronaldo vyzval talianskeho trénera brazílskej reprezentácie Carla Ancelottiho, aby opäť zaradil Neymara do tímu na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať na budúci rok v Severnej Amerike.

Neymar, najlepší strelec Brazílie s 79 gólmi v 128 zápasoch, nehral za „Selecao“ od októbra 2023, keď utrpel vážne zranenie kolena. Od januára sa pravidelne objavuje v zostave Santosu, svojho prvého klubu, kam sa vrátil po neúspešnom pôsobení v Saudskej Arábii.

Napriek tomu ho Ancelotti v štyroch zápasoch, ktoré viedol, nezaradil do nominácie. Ronaldo, dvojnásobný majster sveta, počas propagačnej akcie v Sao Paule povedal: „Je to rozhodujúci hráč pre brazílske ‚Selecao‘. Nemáme iného takého hráča ako Neymar.“

„Ľudia dúfajú, že pôjde na majstrovstvá sveta, pretože ak tam bude, určite dosiahneme lepšie výsledky, než keby tam nebol,“ dodal 49-ročný Ronaldo, ktorý strelil 62 gólov v 99 zápasoch za Brazíliu.

Neymar mal v ostatných rokoch problémy so zraneniami a chýbal aj pri triumfe Brazílie na Copa América v roku 2019. Po prestupe do Al-Hilalu v auguste 2023 odohral len päť zápasov a strelil jeden gól, než si na reprezentačnom zápase proti Uruguaju zranil predný krížny väz.

Po ročnej pauze odohral ešte dva zápasy za Al-Hilal a potom prestúpil do Santosu. Ancelotti po vynechaní Neymara z nominácie na septembrové kvalifikačné zápasy uviedol, že hráč „potrebuje zlepšiť kondíciu, aby mohol pomôcť národnému tímu a podať najlepší výkon na majstrovstvách sveta“.

