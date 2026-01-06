Rýchly odchod Amorima z Manchestru United prekvapil Nevillea

Expresné odvolanie Rúbena Amorima z postu trénera anglického Manchestru United po 14 mesiacoch vo funkcii doslova šokovalo klubovú ikonu Garyho Nevillea. Portugalský kouč odišiel v okamihu, keď sa Red Devils nachádzajú na 6. priečke tabuľky Premier League po remízach s Leedsom a posledným tímom tabuľky Wolverhamptonom.
Vedenie Manchestru United stratilo trpezlivosť, Amorim vydržal na lavičke 14 mesiacov
Amorim mal iba 31,9-percentnú úspešnosť víťazstiev, čo je najnižšie číslo z ostatných siedmich trénerov od čias Alexa Fergusona. Čelil narastajúcemu napätiu s vedením klubu, najmä s riaditeľom futbalu Jasonom Wilcoxom. Naposledy po víkendovom proti Leedsu ostro kritizoval skautingový tím a Wilcoxa za nedostatočnú prácu, čím naznačil svoju neistú pozíciu.
Bývalý hráč Manchester United a anglickej reprezentácie Gary Neville, ktorý je teraz športový komentátoro, pre Sky Sports News povedal, že prepustenie trénera počas sezóny je vždy nepriaznivé pre všetky strany a je ťažké nájsť vhodnú náhradu. Vyjadril prekvapenie z rýchlosti rozhodnutia. Očakával, že klub počká ešte niekoľko týždňov na vyriešenie situácie.
Fanúšik sa ostrihá, až keď Manchester United zvíťazí 5-krát za sebou. Čaká už 390 dní...
„Výkony tímu v poslednom mesiaci boli otrasné, najmä zápas proti Wolverhamptonu rozhodol,“ dodal Neville.
Bývalý anglický útočník Gary Lineker nazval klub „magnetom na problémy“ a Amorima nevhodným kandidátom na jeho riešenie. Povedal, že Amorim bol príliš tvrdohlavý vo svojom hernom štýle, ktorý nevyhovoval hráčom. A klub nedokázal zabezpečiť posily podľa jeho predstáv.
Manchester United podržal Amorima. Má tri roky na záchranu klubu
Obranca Harry Maguire na sociálnych sieťach prejavil solidaritu s odchádzajúcim trénerom. Prostredníctvom príspevku sa mu poďakoval a poprial mu všetko dobré do budúcnosti.
Rúben Amorim viedol Manchester United od novembra 2024, mužstvo od čias odchodu Fergusona v roku 2013 nezískalo ligový titul. Výsledková bilancia Portugalčana a jeho konflikty s vedením klubu viedli k predčasnému koncu pôsobenia v klube.