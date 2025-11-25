Rozpad Ruska je otázka času, tvrdí ukrajinský disident

Spoluzakladateľ Ukrajinskej Helsinskej skupiny Myroslav Marynovič hovorí, že Rusko čaká osud Sovietskeho zväzu.
Rusko sa rozpadne, hoci nie je jasné, kedy sa tak stane. V rozhovore pre Espreso TV to povedal ukrajinský disident a jeden zo spoluzakladateľov Ukrajinskej Helsinskej skupiny Myroslav Marynovič.

Muž, ktorý si za svoj proukrajinský postoj odsedel desať rokov v sovietskych táboroch, pripomenul, že podobná neistota panovala aj počas rozpadu Sovietskeho zväzu.

„Rusko sa zrúti. Neviem, či sa toho dožijeme. V táboroch sme nevedeli, či sa dožijeme rozpadu Sovietskeho zväzu. Ale panovala viera, že sa zrúti,“ povedal Marynovič.

Zdôraznil, že Rusko je postavené na rovnakých „diabolských pilieroch“ ako Sovietsky zväz, čo podľa neho predurčuje jeho osud.

„Neviem, kedy sa Rusko rozpadne. Neviem, koľko obetí si to vyžiada, akú cenu to všetko bude stáť ľudstvo… Ale som presvedčený, že sa rozpadne, pretože je postavené na rovnakých diabolských pilieroch ako Sovietsky zväz,“ skonštatoval Marynovič.

