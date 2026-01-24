Americký viceprezident JD Vance vo februári navštívi Arménsko a Azerbajdžan, povedal Trump

Americký viceprezident JD Vance vo februári navštívi Arménsko a Azerbajdžan. Uviedol to v piatok prezident Spojených štátov Donald Trump.
Arménsko a Azerbajdžan v auguste minulého roka podpísali dohodu sprostredkovanú USA, ktorá ukončila desaťročia trvajúci konflikt o sporné územie Náhorného Karabachu. Azerbajdžan v roku 2023 získal nad územím kontrolu.
„Chcem poďakovať prezidentovi Azerbajdžanu Ilhamovi Alijevovi a arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinjanovi za to, že dodržujú mierovú dohodu, ktorú sme podpísali minulý august,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Vo februári viceprezident Vance navštívi obe krajiny, aby pokračoval v našich mierových snahách a podporil Trumpovu cestu k medzinárodnému mieru a prosperite (TRIPP),“ uviedol s odkazom na tranzitný koridor vytvorený v rámci dohody.
Americký realitný biznis pokračuje. USA získajú trojštvrtinový podiel na arménskom pozemnom koridore
Koridor cez Arménsko spája Azerbajdžan na východe s jeho exklávou Nachičevan na západe. Podľa návrhu, ktorý zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí, Arménsko poskytne USA 74-percentný podiel v novej spoločnosti TRIPP Development Company a zvyšok si ponechá. Spoločnosť zriadi riadiace štruktúry za účasti oboch vlád, ktoré budú dohliadať na vybudovanie železničných a cestných spojení v arménskom pozemnom koridore.
Trump povedal, že Spojené štáty „posilnia strategické partnerstvo s Azerbajdžanom“, uzavrú s Arménskom „skvelú dohodu o mierovej spolupráci v oblasti jadrovej energie“ a zariadia „dohody pre našich veľkých výrobcov polovodičov“.