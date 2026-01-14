Americký realitný biznis pokračuje. USA získajú trojštvrtinový podiel na arménskom pozemnom koridore

Arménsko poskytne Spojeným štátom takmer trojštvrtinový podiel v pozemnom koridore na svojom území, ktorý má prepojiť dve časti susedného Azerbajdžanu, oznámil v utorok Washington.
Americký minister zahraničných vecíMarco Rubio predstavil rámec projektu počas stretnutia s arménskym šéfom diplomacie Araratom Mirzojanom. USA navrhli vybudovať koridor spájajúci hlavnú časť Azerbajdžanu s jeho enklávou Nachičevan, ktorá inak nemá pozemné spojenie so zvyškom krajiny. Arménsko leží medzi týmito dvoma územiami.
Arménsko a Azerbajdžan sa zaviazali k ukončeniu konfliktu, lídri chcú nominovať Trumpa na Nobelovu cenu za mier
Jerevan s plánom súhlasil po drvivej vojenskej porážke v roku 2023, ktorá ukončila dlhoročný konflikt s Azerbajdžanom.
Trumpova cesta pre mier a prosperitu
V duchu štýlu administratívyprezidentaDonalda Trumpa nesie projekt jeho meno – Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), teda Trumpova cesta pre medzinárodný mier a prosperitu. Arménsko a Azerbajdžan podľa Trumpa profitujú z mieru po sérii vojen, ktoré im údajne pomohol ukončiť.
Podľa návrhu, ktorý zverejnilo americké ministerstvo, Arménsko poskytne USA 74‑percentný podiel v novej spoločnosti TRIPP Development Company a zvyšok si ponechá. Spoločnosť vytvorí riadiace štruktúry s účasťou oboch vlád na vybudovanie železničných a cestných spojení v arménskom pozemnom koridore.
Zisky pre USA a vzor pre svet
Cieľom projektu je okrem iného priniesť „finančné výnosy pre USA za ich počiatočné investície alebo iné ekonomické prínosy pre americkú vládu či firmy“. Podľa dokumentu má koridor otvoriť nové trhy pre amerických investorov a zrýchliť obchod, „aby sa suroviny, kritické minerály a vzácne kovy dostali na americké trhy“.
Rubio počas rozhovorov s Mirzojanom vyhlásil, že TRIPP sa môže stať modelom pre svet, ako podporiť ekonomickú aktivitu bez ohrozenia štátnej suverenity či územnej celistvosti. „Bude to skvelé pre Arménsko, skvelé pre Spojené štáty, skvelé pre všetkých zúčastnených,“ dodal.