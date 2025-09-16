Americký senátor Lindsey Graham vyzval Maďarsko a Slovensko, aby ukončili nákupy ruskej ropy

Na sieti X napísal, že ak to neurobia, budú nasledovať dôsledky.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Americký senátor Lindsey Graham. Foto: SITA/AP
V súvislosti so snahou Donalda Trumpa o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine republikánsky člen amerického Senátu Lindsey Graham vyzval Maďarsko a Slovensko, aby ukončili nákupy ruskej ropy.

Dobrou správou je, že Európa výrazne znížila svoje nákupy ruskej ropy a plynu. Pokiaľ ide o nákup ruskej ropy, teraz je to fakticky na Maďarsku a Slovensku. Dúfam a očakávam, že čoskoro prevezmú zodpovednosť a pomôžu nám ukončiť toto krviprelievanie. Ak nie, mali by a budú nasledovať dôsledky,“ napísal Lindsey na mikroblogovacej sieti X.

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že požiadal všetkých členov NATO, aby zastavili nákupy ruskej ropy. Ako informuje portál foxnews.com, v nedeľu šéf Bieleho domu svoju požiadavku zopakoval. „Európske národy, najmä tie v NATO, nerobia dosť pre to, aby čelili Rusku, a to aj napriek novému kolu sankcií, ktoré EÚ zaviedla minulý týždeň,“ povedal Trump v rozhovore s novinármi. „Európa… sú moji priatelia, ale kupujú ropu od Ruska,“ poznamenal.

