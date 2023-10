Americkí zákonodarcovia budú pomoc Izraelu a Ukrajine posudzovať zvlášť, Blízky východ si vyžaduje okamžitú pozornosť (video)

Návrhy zákonov o pomoci Izraelu a Ukrajine budú americkí zákonodarcovia posudzovať separátne, uviedol v nedeľu predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Mike Johnson. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje z rozhovoru Johnsona pre televíziu Fox News.

Johnson zdôraznil, že potreby Izraela sú naliehavé, nemôže sa strácať čas a návrh zákona na posúdenie Snemovni reprezentantov predložia tento týždeň.

„Sme presvedčení, že je to naliehavá potreba. Vo svete sa deje veľa vecí, ktoré musíme riešiť a budeme to robiť. Ale práve teraz to, čo sa deje v Izraeli, vyžaduje okamžitú pozornosť,“ dodal predseda Snemovne reprezentantov.

We cannot allow the brutality and unspeakable evil that is happening against Israel right now to continue. We’re going to stand with our friends. pic.twitter.com/LFucFkoDm1

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 29, 2023