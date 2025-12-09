Americké útoky na údajných pašerákov v Karibiku sú podľa Human Rights Watch nezákonné popravy

Americké úrady zatiaľ neposkytli konkrétne dôkazy, že zasiahnuté lode skutočne prevážali drogy.
Medzinárodná ľudskoprávna organizáciaHuman Rights Watch (HRW) v utorok vyzvala spojencov Spojených štátov, aby sa verejne postavili proti sérii „nezákonných“ útokov na plavidlá, ktoré podľa Washington slúžia na pašovanie drog v Karibiku.

Útoky bez dôkazov

Podľa HRW bolo počas niekoľkomesačných útokov na údajné pašerácke lode, ktoré nariadila administratíva prezidenta Donalda Trumpa, zabitých viac než 80 osôb. Americké úrady zatiaľ neposkytli konkrétne dôkazy, že zasiahnuté lode skutočne prevážali drogy.

Organizácia upozornila, že vlády spolupracujúce s USA na protidrogových operáciách by mali zvážiť, či zdieľanie spravodajských informácií pre ne neznamená riziko spoluzodpovednosti za útoky.

Spojenci by mali reagovať

Medzinárodný poriadok založený na pravidlách závisí od toho, či krajiny odsúdia porušovanie, aj keď ho páchajú mocní spojenci,“ uviedla riaditeľka washingtonskej kancelárie HRW Sarah Yagerová. Podľa HRW ide totiž o „nezákonné mimosúdne popravy“.

Organizácia tiež vyzvala Francúzsko, Veľkú Britániu a Holandsko, ktoré majú podľa nej v Karibiku významný vplyv, aby prehodnotili svoju námornú spoluprácu s Washingtonom.

„Podľa amerického aj medzinárodného práva majú byť obvinení zločinci zatknutí a postavení pred súd, nie okamžite popravení,“ uviedla ľudskoprávna organizácia.

