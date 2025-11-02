Americký útok na údajnú loď pašerákov drog v Karibiku zabil troch ľudí

Americký minister obrany vyhlásil, že Washington bude obchodníkov s drogami naďalej „prenasledovať… a zabíjať“.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Minister obrany USA Pete Hegseth, Foto: Archívne, Hasnoor Hussainl/Pool Photo via AP
Americký útok na loď, ktorá podľa Washingtonu pašovala drogy, zabil v sobotu troch ľudí. Oznámil to šéf Pentagonu Pete Hegseth.

Americké útoky na pašerácke lode v Karibiku a Tichomorí si v ostatných týždňoch vyžiadali životy najmenej 65 ľudí, čo vyvolalo kritiku zo strany vlád v regióne.

Najnovší útok zasiahol „ďalšiu loď obchodujúcu s drogami… v Karibiku,“ napísal Hegseth na sociálnych sieťach. „O tejto lodi – ako o KAŽDEJ INEJ – naše spravodajské služby vedeli, že sa podieľala na nelegálnom pašovaní drog,“ uviedol. „Počas útoku, ktorý sa uskutočnil v medzinárodných vodách, boli na palube lode traja narkoteroristi. Všetci traja teroristi boli zabití,“ dodal.

Odborníci tvrdia, že útoky, ktoré sa začali začiatkom septembra, sa rovnajú mimosúdnym popravám, aj keď sú zamerané na známych obchodníkov s drogami.

Organizácia Spojených národov v piatok vyzvala Washington, aby tieto útoky zastavil. Hegseth však povedal, že Washington bude obchodníkov s drogami naďalej „prenasledovať… a zabíjať“.

