Americký útok na údajnú loď pašerákov drog v Karibiku zabil troch ľudí

Americký útok na loď, ktorá podľa Washingtonu pašovala drogy, zabil v sobotu troch ľudí. Oznámil to šéf Pentagonu Pete Hegseth.
Americké útoky na pašerácke lode v Karibiku a Tichomorí si v ostatných týždňoch vyžiadali životy najmenej 65 ľudí, čo vyvolalo kritiku zo strany vlád v regióne.
Najnovší útok zasiahol „ďalšiu loď obchodujúcu s drogami… v Karibiku,“ napísal Hegseth na sociálnych sieťach. „O tejto lodi – ako o KAŽDEJ INEJ – naše spravodajské služby vedeli, že sa podieľala na nelegálnom pašovaní drog,“ uviedol. „Počas útoku, ktorý sa uskutočnil v medzinárodných vodách, boli na palube lode traja narkoteroristi. Všetci traja teroristi boli zabití,“ dodal.
Trump uvalil sankcie na kolumbijského prezidenta Gustava Petra, obviňuje ho z nečinnosti v boji proti drogám
Odborníci tvrdia, že útoky, ktoré sa začali začiatkom septembra, sa rovnajú mimosúdnym popravám, aj keď sú zamerané na známych obchodníkov s drogami.
Organizácia Spojených národov v piatok vyzvala Washington, aby tieto útoky zastavil. Hegseth však povedal, že Washington bude obchodníkov s drogami naďalej „prenasledovať… a zabíjať“.