Ďalší americký útok na údajné pašerácke plavidlo v Tichom oceáne si vyžiadal štyri obete

Pri štvrtkovom americkom útoku na plavidlo vo východnej časti Tichého oceánu, ktoré podľa Washingtonu pašovalo drogy, zahynuli štyria ľudia.
„Loď prevádzkovala organizácia zaradená na zoznam teroristických skupín. Spravodajské služby potvrdili, že plavidlo prevážalo nelegálne omamné látky a pohybovalo sa po známej drogovej pašeráckej trase vo východnej časti Tichého oceánu,“ uviedlo na mikroblogovacej sieti X Južné velenie amerických ozbrojených síl. V príspevku tiež zverejnilo video zachytávajúce rýchlo sa plaviacu viacmotorovú loď, ktorú po výbuchu zachvátili plamene.
Incident sa odohral v čase rastúcej kritiky amerických útokov na pašerácke lode v Karibiku a Tichomorí, ktoré si už vyžiadali najmenej 87 obetí. Washington zatiaľ nezverejnil žiadne dôkazy, že terče týchto operácií skutočne pašovali drogy alebo predstavovali hrozbu pre USA.
Minister obrany Pete Hegseth a administratíva amerického prezidenta čelia po útoku zo začiatku septembra ostrej kritike. Vtedy americké sily zaútočili na trosky plavidla, ktoré už predtým zasiahli, a zabili dvoch preživších. Odborníci tvrdia, že útoky, ktoré sa začali začiatkom septembra, sa rovnajú mimosúdnym popravám, aj keď sú zamerané na známych obchodníkov s drogami.