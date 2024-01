Americké prezidentské voľby podrobia demokraciu skúške, varuje predsedníctvo Únie 

Predsedníctvo Európskej únie (EÚ) v utorok varovalo, že počas novembrových prezidentských volieb v USA budú základy demokracie podrobené veľkej skúške, pričom predpokladá scenár, v ktorom by sa Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) mohla ešte viac rozpadať.

Belgický premiér Alexander De Croo, ktorý predsedá EÚ, uviedol, že „ak nám rok 2024 prinesie opäť ‚Ameriku na prvom mieste’“, čo je odkaz na heslo kampane Donalda Trumpa, bude podľa neho viac ako kedykoľvek predtým „Európa sama o sebe“.

Narušená dôvera aj spolupráca

De Croo prehovoril v príhovore k zákonodarnému zboru EÚ len niekoľko hodín po drvivom víťazstve bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v primárkach v Iowe.

Jeho slová sa odvolávali na Trumpovu administratívu v rokoch 2017 až 2021, keď sa vzťahy s Európou zhoršili pre takmer neprestajné transatlantické hádky o obchode, bezpečnosti a vojenskej spolupráci, ktoré narušili dôveru a spoluprácu.

Skúška pre demokraciu aj slobodu

De Croo povedal, že 27-členný blok by sa mal rýchlo naučiť stáť viac sám za seba a že v prípade víťazstva Trumpa by sme sa „ako Európania nemali báť tejto perspektívy a mali by sme ju prijať“.

V súvislosti s blížiacimi sa júnovými voľbami do zákonodarného zboru EÚ povedal, že ide o „rok, v ktorom budú naše demokracie a slobody podrobené skúške“. „Nielen s voľbami do europarlamentu, ale rovnako aj do Kongresu USA a voľbami amerického prezidenta,“ dodal De Croo.