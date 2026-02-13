Američanka nemá tretie zlato za sebou, ale teší sa z triumfu kórejskej nasledovníčky - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Zlato v Pjongčangu 2018 aj Pekingu 2022, ale do tretice iba striebro v Miláne/Cortine. Americká snoubordistka Chloe Kimová sa nestala prvou ženou v histórii so zlatým hetrikom na U-rampe. Musela sa skloniť pred umením Kórejčanky Choi Ga-on.
Iba 17-ročná Choi sa včas spamätala z dvoch pádov a v snežnom parku v Livigne dosiahla vo svojom treťom finálovom skoku víťazný výsledok 90,25. Americká favoritka Kimová nazbierala 88 bodov. Bronzová bola Japonka Micuki Onová (85,00).
Strieborná mentorka
Namiesto namrzenosti či frustrácie bola Kimová šťastná aj zo striebra. O osem rokov mladšej súperke zlato dopriala. Američanka má kórejský pôvod a aj preto priznala, že z triumfu Choi má úprimnú radosť.
Prvú medailu na olympiáde pre Česko vybojovala Maděrová, obhajkyňa zlata Ledecká vypadla už vo štvrťfinále
„Poznám ju odmalička a som na ňu hrdá. Spolu sme niečo preskákali. Teraz už viem, ako sa cítili moji mentori, keď som sa dostala pred nich na pódium. Vidím to prvýkrát a je to naozaj špeciálny moment,“ vravela 25-ročná Američanka.
Trojnásobná majsterka sveta a osemnásobná víťazka X-Games uznala kvality mladšej súperky a najmä jej nezlomnosť po tom, čo v súťaži utrpela až dva pády.
Brutálny bol údajne už ten prvý, ale mladučká Kórejčanka sa otriasla a nakoniec si vyskákala prvé zlato v tzv. dospeláckej kariére. Pred štyrmi rokmi sa ako 13-ročná stala juniorskou majsterkou sveta.
Aj ona mala 17
„Po dvoch pádoch prišla na tretí skok odhodlaná a pevná. A dokázala to. Bola prekliato dobrá a to je z môjho pohľadu neuveriteľné. Som na ňu hrdá. Viem, ako sa teraz cíti. Tiež som mala sedemnásť, keď mi prvýkrát zavesili na krk olympijskú zlatú medailu. Akoby som na to najvyššom stupni videla sama seba,“ vyznala sa Američanka.
Mladučká Kimová predviedla na U-rampe bezkonkurenčne najlepší výkon, na ZOH obhájila zlato
Na otázku, či sa chystá aj o štyri roky na ZOH 2030 do Francúzska, odpovedala:„Neviem, nebudem tu večne. Vidím, že náš šport je v dobrých rukách. Som rada, že som inšpirovala silnú generáciu mladých pretekárok. Tento pocit je skvelý,“ dodala.