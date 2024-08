Získala som zlatú medailu pre našu krajinu. Patrí všetkým, povedala ukrajinská výškarka Mahučichová

Finálová súťaž v skoku do výšky žien na olympijských hrách v Paríži znamenala pre Ukrajinu medailovú žatvu.

Zlato získala favorizovaná Jaroslava Mahučichová vďaka výkonu 2,00 m a bronz si vybojovala jej tímová kolegyňa Iryna Heraščenková za prekonanie 1,95 m.

Zlatá medaila pre Ukrajinu

„Získala som zlatú medailu pre našu krajinu. Som veľmi šťastná. Chcem poďakovať ozbrojeným silám, armáde a dobrovoľníkom. Toto sú medaily pre celú krajinu,“ povedala Mahučichová pre informačný servis OH 2024.

„Rusko v našej krajine zabilo veľa ľudí. Bojujeme za všetkých športovcov. Vo vojne zahynulo takmer 500 športovcov. Tí už nikdy nebudú súťažiť, nikdy nebudú oslavovať, nikdy nepocítia túto atmosféru, preto som rada za túto medailu. Patrí všetkým.“

Vybojovala už druhý cenný kov

Dvadsaťdvaročná rodáčka z Dnipra, ktorá na vlaňajšom svetovom šampionáte v Budapešti získala zlato, vybojovala už druhý cenný kov na scéne olympijských hier. Z Tokia 2021 má doma bronz.

„Či som bola nervózna? Pred OH bol veľký tlak zvonku, ale snažila som sa na to nemyslieť. V skutočnosti som bola veľmi dobre pripravená. Samozrejme, olympiáda je každé štyri roky, ale snažila som sa na to nemyslieť, pretože to bola oslava športu. Mala som veľkú motiváciu, prišla som sem ako líderka sezónnych tabuliek so svetovým rekordom. Žiaľ, nepodarilo sa mi vyskočiť vyššie, ako som chcela, ale aspoň máme stále na čom pracovať,“ dodala Mahučichová.

Ukrajina dosiaľ v Paríži získala šesť medailí. Mychajlo Kochan získal bronz v hode kladivom, strelec Serhij Kuliš vybojoval striebro v trojpolohovej puške na 50 m, šermiarka Olha Charlanová „uchmatla“ bronz v šabli jednotlivkýň a ženské šermiarske družstvo Ukrajiny získalo zlato v šabli.