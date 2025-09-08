Alcaraz nešetril Sinnera vo finále US Open a má 6. grandslamový titul. Talian prišiel o post jednotky - VIDEO

Tohtoročným kráľom tenisového US Open je Španiel Carlos Alcaraz. Vo finále dvojhry mužov v súboji dvoch najvyššie nasadených hráčov zdolal obhajcu titulu Taliana Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Tradičnému súperovi nielenže uštedril prvú prehru po 27 víťazstvách na grandslamových turnajoch na tvrdom povrchu, ale po 65 týždňoch mu vzal post svetovej jednotky.
Sinner sa nestal siedmym mužov v otvorenej ére tenisu, ktorý by získal tri grandslamové tituly v tom istom roku. S výnimkou druhého setu Alcaraz vo finálovom zápase dominoval. Premenil 5 z 11 brejkbalov a vo víťazných úderoch súpera suverénne prestrieľal 42:21.
Iba jedno podanie
Španielsky mladík jedinýkrát prišiel o svoj servis a na celom US Open v siedmich zápasoch iba trikrát. V zisku bodov z I. podania sa dostal až na 84%, čiže súperovi prepustil len 9 fiftínov z 55.
„Spolu s tvojím tímom ste odviedli úžasnú robotu. Víťazstvo si zaslúžiš, bol si lepší ako ja,“ uznal Sinner podľa webu ATP Tour.
„Ja som bol vo svojej hre veľmi predvídateľný. Nabudúce sa musím na takýto zápas lepšie pripraviť,“ dodal 24-ročný rodák z Južného Tirolska.
Lepší iba Sampras
Na ceste k druhému titulu na medzinárodných majstrovstvách USA Alcaraz vyhral 98 zo 101 servisných gemov a stal sa len druhým grandslamovým šampiónom od roku 1991, ktorý mal takú enormne vysokú úspešnosť na podaní.
Tým prvým bol Američan Peter Sampras, ktorý pri triumfe na Wimbledone 1994 vyhral 103 zo 106 gemov na podaní a v roku 1997 až 116 zo 118 podaní.
Šťastný muž
„Toto víťazstvo by som nedosiahol bez svojich milovaných ľudí. Môj tím, moja rodina, som naozaj šťastný muž, že vás mám. Víťazstvo patrí vám všetkým,“ prihovoril sa Alcaraz po zisku trofeje.
„Tvrdá práca zo mňa robí nielen lepšieho tenistu, ale aj človeka. Opäť je to však zásluha všetkých ľudí, ktorí sa o mňa starajú. Patrí vám veľké ďakujem,“ dodal 22-ročný rodák z Murcie.
Druhý najmladší
Alcaraz po troch rokoch vyhral US Open a po dvoch rokoch sa stal svetovou jednotkou. Celkovo sa teší zo zisku šiesteho grandslamového titulu, dva tituly má z Roland Garros, dva z Wimbledonu a dva z US Open, čiže z každého druhu povrchu.
Vo veku 22 rokov a 125 dní je historicky druhý najmladší tenista s poltuctom trofejí z grandslamových podujatí po legendárnom Švédovi Björnovi Borgovi (22 rokov a 32 dní). Stále platí, že US Open nevyhral nikto dvakrát po sebe od rokoch 2007 a 2008. Vtedy sa to podarilo Švajčiarovi Rogerovi Federerovi.
Poučil sa z Wimbledonu
Alcaraz po veľkom triumfe priznal, že sa poučil z tohtoročného wimbledonského finále, ktoré proti Sinnerovi prehral 1:3 na sety.
„Študoval som ten zápas a konzultoval ho s trénermi. Spoločne sme pracovali na zlepšení. Dva týždne pred turnajom v Cincinnatu som sa v tréningu zameral na špecifické veci, ktoré by mohli platiť proti Sinnerovi. Môžete aj prehrať zápas, ale musíte robiť na kurte správne veci. Poučil som sa a urobil všetko podľa pokynov trénerov. Fungovalo to a zapadlo do seba,“ skonštatoval Alcaraz podľa webu tennis.com.