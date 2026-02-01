Alcaraz na Australian Open skompletizoval kariérny Grand Slam ako najmladší v histórii

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom dvojhry mužov na Australian Open 2026.
Vo finále svetová jednotka zdolala srbskú legendu Novaka Djokoviča 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Alcaraz premenil prvý mečbal po vyhodenom forhende Djokoviča.
Alcaraz získal siedmy grandslamový titul v kariére, ale prvý v austrálskom Melbourne. Skompletizoval teda kariérny Grand Slam, čiže víťazstvá na všetkých štyroch turnajoch tzv. veľkej štvorky.
Najmladší v histórii
Podarilo sa mu to vo veku 22 rokov a 272 dní, čím sa stal najmladším v histórii so všetkými štyrmi turnajmi s nazývanými aj Majors. Prekonal svojho krajana Rafaela Nadala, ktorý kariérny Grand Slam dovŕšil na US Open v New Yorku v roku 2010, ale až vo veku 24 rokov a 101 dní. Nadal, ktorý je Alcarazov tenisový idol, nechýbal v hľadisku Arény Roda Lavera vo finále dvojhry mužov.
Prvýkrát pred Nadalom
„Je to prenádherný pocit, ale málokto tuší, ako tvrdo sme všetci v tíme pracovali pre toto víťazstvo. Ľudia okolo mňa na tom majú leví podiel. Tlačia ma do správnych vecí a veľmi im za to ďakujem. Poďakovanie patrí aj Rafaelovi Nadalovi. Bolo to zrejme po prvý raz, čo som hral taký dôležitý zápas a on sa díval z hľadiska. Bola to pre mňa veľká česť,“ povedal Alcaraz na pozápasovej slávnostnej ceremónií.
Djokovič sa ako 38-ročný nestal najstarším víťazom Australian Open v histórii. Zo svojho najobľúbenejšieho grandslamového turnaja nepridal jedenásty titul a vôbec prvýkrát v Melbourne Parku prehral vo finále.
Nezískal 25. titul
Zároveň nezískal 25. grandslamový titul, po ktorom túži už niekoľko rokov a ktorý by ho posunul na historický piedestál medzi mužmi a ženami vo dvojhre. Djokovič naďalej zostáva na 24 GS tituloch rovnako ako legendárna Austrálčanka Margaret Courtová.
„Titul je v správnych rukách. Gratulujem Carlosovi. A keďže je rovnako mladý ako ja, verím, že na kurtoch sa budeme stretávať aj v najbližších desiatich rokoch,“ vtipkoval Djokovič.