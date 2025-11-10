Alcaraz aj Zverev zvládli tajbrejky. Víťazne vstúpili do šampionátu ATP Finals - VIDEO

Bolo to prvýkrát, čo Carlos Alcaraz vyhral svoj úvodný zápas na koncoročnom výberovom turnaji ATP Finals.
Peter Mráz
Ondrej Kašša
Redakcia
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Foto: SITA/AP
Taliansko Tenis Tenis z lokality Taliansko

Favoriti úspešne vstúpili do tenisového Turnaja majstrov v Turíne. Carlos Alcaraz aj Alexander Zverev museli odohrať po jednom tajbrejku, ale napokon zvíťazili vo dvoch setoch. Španiel Alcaraz si poradil s Austrálčanom Alexom de Minaurom 7:6 (5), 6:2 a Nemec Zverev na úvod zdolal Američana Bena Sheltona 6:3, 7:6 (6).

Bolo to prvýkrát, čo Alcaraz vyhral svoj úvodný zápas na koncoročnom výberovom turnaji ATP FInals. V predchádzajúcich dvoch rokoch prehral so Zverevom aj Casperom Ruudom. „Tento turnaj je jeden z najlepších a najprestížnejších. V posledných rokoch som sa trápil s tým, aby som si aj koncom sezóny udržal potrebnú energiu a motiváciu. Tento rok je trochu iný, na čo som hrdý. Robím správne veci, aby som si dal šancu vyhrať tento turnaj,“ skonštatoval Alcaraz.

Svetový hráč číslo 2 to nemal s De Minaurom jednoduché. Zo stavu 4:1 v prvom sete jeho súper vyrovnal na 4:4 a neskôr v tajbrejku dokonca viedol 5:3. Španielsky bojovník sa však zmobilizoval a otočil na 7:5. V druhom sete od stavu 1:1 už súperovi povolil len jeden gem. Alcaraz a De Minaur účinkujú v Skupine Jimmyho Connorsa, v ktorej sú aj Američan Taylor Fritz a Talian Lorenzo Musetti. Ten v poslednej chvíli nahradil zraneného Srba Novaka Djokoviča.

„Bol to naozaj ťažký zápas. Na tomto superrýchlom povrchu Alex maximálne využíva rýchlosť loptičky. Zreturnovať jeho servis je nesmierne náročné. Som šťastný, že mám úspešne za sebou túto výzvu,“ dodal Alcaraz.

V Skupine Björna Borga si v nedeľu večer Zverev poradil so Sheltonom 6:3, 7:6 (6). V stretnutí dvoch najlepších podávajúcich hráčov v mužskom tenise Zverev v úvodnom sete dvakrát prelomil podanie amerického nováčika a po polhodine vyhral set 6:3. Druhý set s malým počtom brejkových príležitostí pre oboch hráčov musel rozhodnúť až tajbrejk. O niečo lepší Shelton sa dostal až k stavu 6:3 a trom setbalom. Situáciu však nezvládol. Dvakrát nevyužil výhodu svojho podania a prehral tajbrejk aj zápas 6:8.

„V tajbrejku môj súper začal úžasne. Mal som pocit, že musím viac kontrolovať výmeny. Na konci tajbrejku sa mi to podarilo a som s týmto víťazstvom veľmi spokojný,“ zhodnotil Zverev.

V pondelok odohrajú na šampionáte ATP Finals zápasy Lorenzo Musetti – Taylor Fritz (14.00) a vo večernom súboji po 20.30 h nastúpi svetová jednotka Talian Jannik Sinner proti Kanaďanovi Félixovi Augerovi-Aliassimemu.

Viac k osobe: Alexander ZverevCarlos Alcaraz
Firmy a inštitúcie: ATP Asociácia tenisových profesionálovATP Finals
Okruhy tém: ATP ATP Finals ATP Tour
