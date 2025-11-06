Kyrgios verí v zázračný návrat na Australian Open po zlepšení stavu zraneného kolena

Austrálsky tenista po mesiacoch rehabilitácie hlási výrazné zlepšenie a novú energiu na kurte.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nick Kyrgios
Austrálsky tenista Nick Kyrgios počas finále Wimbledonu 2022 proti Srbovi Novakovi Djokovičovi. Londýn, 10. júl 2022. Foto: SITA/AP.
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Austrálsky tenista Nick Kyrgios informoval o výraznom zlepšení svojho dlhodobého zranenia kolena, čo mu dáva nádej na „zázračný“ návrat na Australian Open v januári.

Tridsaťročný finalista londýnskeho Wimbledonu z roku 2022 odohral za posledné tri roky len päť zápasov v dvojhre kvôli viacerým operáciám zápästia a kolena.

„Nedokážem vysvetliť, čo sa za posledný mesiac stalo. Včera večer som bol u maséra a fyzioterapeuta a niečo sa na mojom kolene naozaj zmenilo. Nie je opuchnuté, necítim bolesť po tréningu. Neviem, či to nazvať zázrakom, ale moje koleno sa cíti o pár rokov mladšie,“ prezradil Kyrgios.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Priznal tiež, že po mesiacoch ťažkej rehabilitácie prišlo neočakávané a rýchle zlepšenie. „Nechcem to zakríknuť, ale niečo sa zmenilo a umožnilo mi trénovať tri, štyri dni po sebe na kurte hodinu a pol až dve hodiny, a potom sa zotaviť a pokračovať,“ pokračoval.

„Je to naozaj vzrušujúce a zatiaľ som o tom nikomu nepovedal. Mám novú energiu na kurte,“ dodal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kyrgios, ktorý pre nečinnosť klesol v rebríčku ATP na 652. miesto, bude potrebovať voľnú kartu na Australian Open. Zatiaľ naposledy hral v marci na turnaji v americkom Miami, vypadol však v druhom kole.

V závere decembra sa Austrálčan predstaví v Dubaji v exhibičnom zápase „Duel pohlaví“ proti svetovej jednotke v ženskej dvojhre Bieloruske Arine Sobolenkovej.

Viac k osobe: Nick Kyrgios
Firmy a inštitúcie: ATP Asociácia tenisových profesionálov
Okruhy tém: Australian Open v Melbourne
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk