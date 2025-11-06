Kyrgios verí v zázračný návrat na Australian Open po zlepšení stavu zraneného kolena

Austrálsky tenista Nick Kyrgios informoval o výraznom zlepšení svojho dlhodobého zranenia kolena, čo mu dáva nádej na „zázračný“ návrat na Australian Open v januári.
Tridsaťročný finalista londýnskeho Wimbledonu z roku 2022 odohral za posledné tri roky len päť zápasov v dvojhre kvôli viacerým operáciám zápästia a kolena.
Niekdajší wimbledonský finalista bude teraz v Londýne chýbať. Austrálčan má stále zdravotné problémy - FOTO
„Nedokážem vysvetliť, čo sa za posledný mesiac stalo. Včera večer som bol u maséra a fyzioterapeuta a niečo sa na mojom kolene naozaj zmenilo. Nie je opuchnuté, necítim bolesť po tréningu. Neviem, či to nazvať zázrakom, ale moje koleno sa cíti o pár rokov mladšie,“ prezradil Kyrgios.
Priznal tiež, že po mesiacoch ťažkej rehabilitácie prišlo neočakávané a rýchle zlepšenie. „Nechcem to zakríknuť, ale niečo sa zmenilo a umožnilo mi trénovať tri, štyri dni po sebe na kurte hodinu a pol až dve hodiny, a potom sa zotaviť a pokračovať,“ pokračoval.
Kritika na šampiónov Wimbledonu. Dopingom pošpinili tenis, je to zlá reklama a hanba - VIDEO, FOTO
„Je to naozaj vzrušujúce a zatiaľ som o tom nikomu nepovedal. Mám novú energiu na kurte,“ dodal.
Kyrgios, ktorý pre nečinnosť klesol v rebríčku ATP na 652. miesto, bude potrebovať voľnú kartu na Australian Open. Zatiaľ naposledy hral v marci na turnaji v americkom Miami, vypadol však v druhom kole.
Kyrgios by si mal zahrať proti Sobolenkovej. Verí si, že nemusí hrať na 100 percent a aj tak zvíťazí
V závere decembra sa Austrálčan predstaví v Dubaji v exhibičnom zápase „Duel pohlaví“ proti svetovej jednotke v ženskej dvojhre Bieloruske Arine Sobolenkovej.