Aký je Huliak vo funkcii ministra športu? Ani neviem, že existuje, zhodnotil politológ Štefančík

Mimoparlamentná Národná koalícia, ktorej lídrom je minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, si zmenila názov na Stranu vidieka.

„Je to iba záležitosť marketingu. Nemyslím si, že je dnes dôležité ako sa strana volá z toho titulu, či pritiahne viac alebo menej voličov. Dôležité je, že kto ju reprezentuje, pretože voličské správanie na Slovensku je mimoriadne personalizované. Ľudia sa rozhodujú viac podľa sympatií k lídrom, politikom a straníkom, ktorí stranu reprezentujú, a to, či sa bude strana volať Národná koalícia alebo Strana vidieka je absolútne nepodstatné,“ reagoval na správu politológ Radoslav Štefančík.

Podľa slov odborníka, Rudolf Huliak bude tá kľúčová osobnosť, ktorá bude stranu reprezentovať a podľa toho sa budú ľudia orientovať a nie na základe toho ako sa strana volá.

Názory Huliaka a Hodžu sa absolútne rozchádzajú

Ako Huliak informoval, Strana vidieka chce reprezentovať tradičné hodnoty a hlási sa k ideám agrárnej politiky Milana Hodžu. Chce byť hrádzou proti „progresivizmu“ a podporuje hlas zdravého sedliackeho rozumu.

Podľa Štefančíka názory Huliaka a Hodžu sa v zahraničnej politike absolútne rozchádzajú. „Pán Huliak by mal predtým naštudovať myšlienky pána Hodžu, pretože pán Hodža bol ťažký federalista, bol to Európan a demokrat. Neviem si predstaviť, že by z jeho úst vyšla taká veta, ktorá by pozitívne hodnotila trestnú politiku Číny ako to svojho času reprezentoval pán Huliak, ktorý bol a aj stále je kritik Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Myslím si, že pán Hodža by to vnímal úplne inak,“ tvrdí politológ.

„Čo sa týka agrárnej politiky, v prvej polovici 20. storočia to bolo také charakteristické, že ľudia, ktorí žili na vidieku a živili sa poľnohospodárstvom, tak mali skutočne príklony k agrárnym stranám, ale dnes je svet úplne iný a riadi sa úplne inými pravidlami ako pred sto rokmi. Je to také nadviazanie na niečo, čo pán Huliak podľa mňa absolútne nechápe,“ poznamenal ďalej Štefančík.

Slovensko sa nestalo atraktívnejšou destináciou

Huliak bol začiatkom marca vymenovaný do funkcie ministra cestovného ruchu a športu, kde vystriedal nominanta SNS Dušana Keketiho. K zmene došlo v súvislosti so situáciou vo vládnej koalícii a zmenou pomerov poslancov v parlamentu. Ministerstvo cestovného ruchu a športu prešlo po úprave koaličnej zmluvy od SNS pod stranu Smer-SD.

Ako hodnotí odborník Huliaka vo funkcii ministra športu? „Ani neviem, že existuje, a že taký rezort reprezentuje,“ reagoval na otázku politológ Štefančík. „Vidíme, že keď sa pán Huliak objaví na nejakom športovom podujatí tak ho obecenstvo väčšinou vypíska, čo jasne dáva najavo, čo si o pánovi Huliakovi myslí,“ doplnil ďalej.

Podľa odborníka je celý rezort športu a cestovného ruchu zbytočný. „Keby ho zrušili, tak by urobili lepšie, ako keď ho dali pánovi Huliakovi,“ myslí si Štefančík. „Čo sa týka cestovného ruchu, to najlepšie ukážu štatistiky. Pán minister Huliak už má ministerstvo niekoľko mesiacov a nemám taký dojem, že by sa Slovensko stalo oveľa atraktívnejšou destináciou,“ skonštatoval ďalej.

Minister s veľkým vtákom

Huliak je aktívny aj na sociálnych sieťach. Nedávno vyvolala rozruch jeho fotografia s majestátnym dravým vtákom – orliakom bielohlavým, ku ktorej pripísal komentár: „Minister s veľkým vtákom“.

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zverejnil nedávno fotografiu s mohutným orliakom bielohlavým, ku ktorej pripísal komentár: „Minister s veľkým vtákom“. Facebook/Rudolf Huliak - Minister cestovného ruchu a športu SR

„Niektorí ľudia si takto kompenzujú určité komplexy, ktoré majú, tak sa odfotia s veľkým vtákom na ruke. Myslím si, že minister by sa mal prezentovať predovšetkým svojou prácou, nie ako napríklad bývalá ministerka zdravotníctva, že sa bude fotiť s novorodeniatkami, poprípade, že sa pán prezident oblečie do montérok, sadne do traktora a ide orať. Politici by sa mali prezentovať predovšetkým svojimi výsledkami v tých oblastiach, za ktoré zodpovedajú a nie takýmito hlúposťami,“ myslí si politológ.

Neviditeľný Malatinec

Huliak sa spolu s Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom dostali do parlamentu na kandidátke SNS. Po nezhodách v klube SNS z neho všetci traja v jeseni minulého roka odišli. Po koaličnej kríze sa stal Huliak ministrom. K Národnej koalícii sa následne pridal aj Roman Malatinec, ktorý predtým pôsobil v Hlase-SD.

„Pána Malatinca sme viac videli, keď patril do štvorky nespokojných poslancov okolo pána Migaľa, ale akonáhle sa dal dokopy s pánom Huliakom, tak ako prišiel, tak aj odišiel. Predtým sme netušili kto je pán Malatinec a nebyť toho konfliktného obdobia, tak ani dnes netušíme, kto je pán Malatinec,“ zhodnotil politológ.

„Pán Malatinec je známy tým, že je aktívny v oblasti kultúry, no nemám nejaké poznanie o tom žeby pán Malatinec prispel k rozvoju kultúry. Ak naopak mal nejaký pozitívny vklad, tak by mal o tom dávať častejšie vedieť, pretože jeho práca ako je v skupine s pánom Huliakom sa nedá čítať,“ radí Štefančík.

Šance v parlamentných voľbách

Zaujímalo nás, aké šance môže mať na úspech Strana vidieka v budúcich parlamentných voľbách, a či budú kandidovať samostatne alebo v koalícii s inou politickou stranou.

„Keď budú samostatne kandidovať tak majú šancu na 1 až 2 percentá. Myslím si, že viesť stranu, ktorá sa pohybuje v prieskumoch na jednom či dvoch percentách je dobrý predpoklad na to, aby sa dali dokopy s podobnou stranou v rámci predvolebnej koalície a išli do volieb na spoločnej kandidátke,“ hovorí politológ.

„Predpokladám, že Slovenská národná strana to už nebude, pretože Andrej Danko sa s nimi definitívne rozišiel po tom, čo mu urobili. Ale nemožno vylúčiť ani to, že zvíťazí pragmatický prístup a politici si povedia, že čo bolo to bolo, ale teraz potrebujem ďalšie percentá, aby sme sa do parlamentu dostali. Predpokladám, že pán Huliak bude hľadať niekde v tých podobných straníckych subjektoch, ktoré sa pohybujú na úrovni od 0 do 2 percent,“ uzavrel Štefančík.