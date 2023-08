Ako vybrať školskú tašku pre vášho prváčika

Keď nám naši maličkí zamávajú pri školskej bráne, sotva sa ubránime slzám dojatia. Len si všimnite, ako hrdo si vykračujú s novou školskou taškou! Ešte ste nenašli tú pravú? Výber si treba dobre premyslieť, pretože školská taška ovplyvní držanie tela vášho drobčeka.

S ľahkosťou do školy

Hoci sa nám niekedy zdá, že sa tie deti do školy vlečú, pretože sa im tam veľmi nechce, v skutočnosti ich môže brzdiť váha školskej tašky. Ak je ťažká taška a ešte je aj poriadne naložená školskými pomôckami, vášmu dieťaťu by sa naozaj zišiel nosič batožiny. Väčšinou však túto úlohu bezplatne preberajú samotní rodičia.

A to už veru nie je žiadny pôžitok, zvlášť ak v druhej ruke nesú aj tašku s nákupom, kočík alebo mladšieho súrodenca… Školská taška by v naloženom stave nemala prekročiť 10 % hmotnosti žiačika, teda optimálne by mala vážiť len niečo vyše kila. Prirátajte k tomu hmotnosť školských pomôcok, desiaty a fľašky s vodou a zistíte, že by vaše dieťa malo dobre pribrať.

Nepremokavé a reflexné materiály

Školská taška musí byť zhotovená z ľahko udržiavateľných materiálov, ktoré sa dobre čistia a odolajú treniu či vlhkosti. Vieme, že školská taška nevisí stále len na lavici, ale občas je pohodená niekde na podlahe či v tráve.

Čím farebnejšiu tašku prváčikovi vyberiete, tým bude na ulici lepšie viditeľný. Viditeľnosť v teréne zlepší aj prítomnosť reflexných prvkov na školskej taške. Ak žiačik po ceste domov zmokne, kvalitný nepremokavý materiál zabráni znehodnoteniu školských pomôcok.

Ergonomické prvky školskej tašky

Kvalitná školská taška pre prváka by mala mať ergonomicky tvarovanú zadnú časť. Chrbtová časť je vyplnená, aby žiaka netlačili do chrbta hrany dosiek na zošity. Ramienka sú aspoň 4 cm široké, takisto vyplnené, aby na pleciach netlačili.

Samozrejmosťou je, že sa dajú dĺžkovo nastaviť, aby školská taška na chrbte nevisela ani neposkakovala. Tomu tiež zabránia hrudné popruhy, ktoré zabezpečia, aby taška držala pri pohybe na svojom mieste. Vďaka hrudnému popruhu sa tiež rozloží hmotnosť tašky tak, aby sa ľahšie nosila, záťaž tak už neleží len na pleciach žiaka.

Batoh alebo aktovka?

Väčšina rodičov rieši dilemu, či prvákovi vybrať aktovku alebo klasický batoh. Je to úplne jedno. Stačí vybrať školskú tašku, ktorá svojou veľkosťou prvákovi sadne. Tašky pre prvákov a všeobecne prvý stupeň bývajú menšie ako tašky pre druhý stupeň základnej školy.

Rozdiel medzi batohom a aktovkou je len v tom, že aktovka je zvonka pevnejšia a jej vnútro nie je rozdelené na viacero priečinkov. Prváčik tak nemusí otvárať množstvo zazipsovaných priehradiek a hľadať si pomôcky. Ich nevýhoda je, že desiata, hygienické a školské pomôcky sú pohromade, a teda tu chýba organizácia a hrozí riziko, že sa zošity zašpinia od desiatového chlebíka.

Batohy ponúkajú osobitné miesto zošitom a učebniciam, peračníku i desiate. Vďaka rozmanitej potlači školských tašiek si môžu na mieru vybrať aj tí najnáročnejší školáci. A tí, ktorí sa do školy v žiadnom prípade netešia, sa zrazu tešiť začnú.

