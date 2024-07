Aké šance má Harrisová proti Trumpovi? Podľa niektorých je ako červená na býka a Biden by bol lepší

Americký prezident Joe Biden v nedeľu oznámil, že sa vzdal kandidatúry a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie. Počas kampane mal niekoľko nepodarených vystúpení, na ktorých pôsobil zmätene alebo si mýlil mená. Dostal sa pod tlak z viacerých strán a nakoniec sa rozhodol odstúpiť zo súboja s Donaldom Trumpom.

„Podieľali sa na tom všetky špičky Demokratickej strany dokopy. Bola to Nancy Pelosiová ako bývalá predsedníčka Snemovne. Bol to ale aj bývalý prezident Barack Obama, ten bol podľa môjho názoru najdôležitejší. A tiež súčasný šéf senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer. Všetci to vyhodnotili rovnako – že Joe Biden nemá šancu,“ ozrejmil odborník na americkú politiku Roman Joch pre iDNES.cz s tým, že rozhodnutie súčasnej americkej hlavy štátu sa dalo očakávať.

Chyba Demokratov

Biden už za seba navrhol aj náhradu. Svoju podporu vyjadril viceprezidentke Kamale Harrisovej. Tá uviedla, že pôjde do súboja o Biely dom. Najprv však musí získať nomináciu od Demokratov.

Strana tak aktuálne rieši, kto sa postaví Donaldovi Trumpovi. Bude to nakoniec Harrisová? Viacerí upozorňujú na jej slabiny a že nie je veľmi populárna.

„Harrisová je neobľúbená. Aj preto, že absolútne nezvládla pohnúť s neuspokojivou situáciou na južnej hranici, cez ktorú neustále prúdia davy migrantov. Bola to pritom jej dôležitá úloha,“ napísal pre český portál seznamzpravy.cz publicista Teodor Marjanovič.

Michael Durčák pre CNN Prima NEWS povedal, že Biden by mal väčšiu šancu vyhrať voľby ako Harrisová. „Demokratická strana urobila chybu, že v roku 2016 uprednostnila Hillary Clintonovú pred Bidenom. Pripomeňme, že Biden bol Obamov viceprezident, Hillary potom tie voľby (s Trumpom) prehrala,“ vrátil sa publicista naspäť do minulosti.

Nie je dobrá debatérka

Joch predpokladá, že Demokrati majú šancu poraziť Trumpa, ale je to málo pravdepodobné. Odhaduje to zhruba na 30 percent. Samotný Trump vo svojom vyhlásení uviedol, že súčasnú viceprezidentku zdolá ľahšie ako Bidena.

„Trump bude na ňu ostrý, predovšetkým preto, že Harrisová nie je dobrá debatérka. To sa ukázalo už pred štyrmi rokmi, kedy bola v dueloch s Mikeom Pencom, vtedajším viceprezidentom Trumpa. Debaty drtivo prehrala. Myslím, že teraz to nebude lepšie. Trump je naopak skúsený debatér, a tiež aj politik,“ doplnil Durčák.

Holandský denník De Telegraaf píše o tom, že nominácia Harrisovej by bola pre Trumpa výhodou, nakoľko by zmobilizovala jeho priaznivcov. „Harrisová pôsobí na konzervatívnu Ameriku ako červená šatka na býka. V krajine, kde polovica voličov zostáva doma, to môže byť veľký rozdiel,“ dodávajú Holanďania.

Zmena kampane

Opačný názor však má politológ Tomáš Klvaňa z University of New York in Prague. Myslí si, že pre Trumpa nie je dobrou správou zmena jeho súpera, pretože celá jeho kampaň je postavená na tom, že bude kandidovať proti Bidenovi a Demokrati tak budú mať v kampani výhodu.

„Chcel zvýrazniť, že je energický a Biden nie je. To teraz bude musieť vyhodiť z okna a pripraviť si novú stratégiu pre novú súperku – Kamalu Harris. Tá teraz bude mať energiu na vlastnej strane,“ povedal Klvaňa pre spravodajskú ČT24.