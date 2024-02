Aké okno si vybrať pre svoj dom či byt?

Ak hľadáte nové okná pre svoj dom či byt, vyberajte dôkladne a vsaďte hlavne na kvalitu. Aby boli okná skutočne dobrou investíciou, nie je vhodné na nich šetriť. Sú totiž jedným z najrizikovejších prvkov domu, kadiaľ môže unikať teplo do vonkajšieho prostredia.

S kvalitnými otvorovými výplňami možno náklady na vykurovanie znížiť v priemere o 15 až 40 %. Pri výbere okien si dávajte pozor na voľbu výrobcu. Nenechajte sa zlákať najlacnejšou ponukou a produktami pochybnej kvality. Zamerajte sa na okná od autorizovaných výrobcov s overenými referenciami.

Foto: INCON

Nie je okno ako okno

Okno by malo mať kvalitný profil s hrúbkou steny min. 3 mm či hĺbku zapustenia skla v profile min. 30 mm. Pri oknách treba myslieť aj na bezpečnosť. Dôležité je bezpečnostné kovanie a dostatočný počet uzatváracích bodov umiestnených od seba v maximálnej vzdialenosti 700 mm. Investovať sa oplatí aj do uzamykateľných kľučiek. Medzi najdôležitejšie parametre pri výbere okien patria ich tepelnoizolačné vlastnosti. Vylepšiť ich možno viacerými tesneniami v ráme i krídle. „V súčasnosti vyrábané okná majú vonkajšie a vnútorné tesnenie, kvalitnejšie profily však majú navyše aj prídavné stredové tesnenie pre ešte väčšiu izoláciu. Takéto okno má lepší súčiniteľ neprievzdušnosti,“ zdôrazňuje Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ spoločnosti INCON.

Foto: Dominik Diko

Dvojsklo alebo trojsklo?

Výsledné vlastnosti okna zásadne ovplyvňuje aj zasklenie. K akému sklu sa prikloniť? Poraďte sa o tom s odborníkom, ktorý navrhne komplexné riešenie pre konkrétny dom či byt. Investujte radšej do okien s trojsklom, ktoré majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a znižujú tepelné straty a celkové náklady na prevádzku domu či bytu. Prinášajú aj vyšší užívateľský komfort, napr. lepšiu zvukovú izoláciu či menšie rosenie okien. „Vhodnou voľbou sú plastové okná INCON Komfort EVO, ktoré majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Obsahujú o 25 % viac materiálu ako priemerný plastový profil. Vyznačujú sa pevnejšími zvarmi, preto sa nekrútia a nedajú sa ľahko vypáčiť. Uzavretá rámová výstuha zvyšuje pevnosť rámov a hlbšie uloženie skla obmedzuje rosenie,“ vymenúva jeho prednosti Ladislav Pavlovič.

Foto: INCON

Okná zvýraznia celkový dizajn stavby

Okrem funkčnosti stojí pri výbere okien v popredí aj ich estetická stránka. Rám okna by mal elegantne ladiť s interiérom miestnosti, ale zároveň podporiť celkový vonkajší dizajn stavby. Aktuálne sú IN okná s čo najužšími rámami, vďaka ktorým sa maximalizuje prísun denného svetla do interiéru. Pri oknách si možno vyberať z mnohých farebných prevedení. Čoraz rozšírenejším trendom je kombinovanie viacerých farieb v rámci jedného okna. Iný odtieň rámov si možno vybrať pre interiér a vhodne ho zladiť s bytovými doplnkami a iné farebné prevedenie zvoliť z vonkajšej strany domu. V rámci dizajnu môžeme dokonca kombinovať aj rámy a krídla rôznych farieb, vďaka čomu bude vzhľad domu ešte zaujímavejší. INCON ponúka plastové, hliníkové, drevené i drevohliníkové okná pre každý typ stavby.

Foto: INCON

Úspory vďaka správnej montáži

Keď ide o výber vhodných okien pre vaše bývanie, podstatnú úlohu by mala v rozhodovacom procese zohrať aj voľba realizačnej firmy. „Keď sa montáž podcení, ani to najkvalitnejšie okno vám nemusí automaticky zaistiť deklarované tepelnoizolačné vlastnosti. Spolupracujeme s overenými a skúsenými montážnikmi po celom Slovensku, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školení a majú prehľad o správnych postupoch pri montáži okien,“ dodáva na záver Ladislav Pavlovič.

Navštívte showroom v Bratislave alebo niektorú zo 43 pobočiek na Slovensku a naživo si okná pozrite. Viac sa dozviete aj na www.incon.sk.

Informačný servis