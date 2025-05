Ak pôjde do Turecka na rokovania s Ukrajinou Putin, je ochotný tam ísť aj Trump

Americký prezident Donald Trump v stredu ponúkol, že pôjde do Turecka na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ak tam príde aj jeho ruský partner Vladimir Putin. „Neviem, či by tam (Putin) prišiel, ak tam nebudem ja,“ povedal Trump novinárom v lietadle Air Force One počas letu zo Saudskej Arábie do Kataru. „Viem, že by chcel, aby som tam bol, a je to možné. Ak by sme mohli ukončiť vojnu, premýšľal by som o tom,“ povedal Trump.

Prezident USA dodal, že vo štvrtok má byť už v Spojených arabských emirátoch na tretej a zároveň poslednej etape svojej cesty po Perzskom zálive. Keď sa ho však pýtali na návštevu Turecka, odpovedal: „To neznamená, že by som to neurobil, aby som zachránil veľa životov.“

Na rokovania v Istanbule, ktoré by boli prvým osobným stretnutím medzi ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi od obdobia krátko po začatí po ruskej invázie, vyzval práve Putin. Rusko však zatiaľ neuviedlo, kto sa na rokovaniach zúčastní.