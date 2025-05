Macron: Francúzsko nechce pre Ukrajinu vyvolať tretiu svetovú vojnu

Prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že Francúzsko nechce vyvolať „tretiu svetovú vojnu“ v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a zároveň prisľúbil vypísanie referend o kľúčových otázkach počas zostávajúcich dvoch rokov svojho mandátu.

„Musíme pomôcť Ukrajine brániť sa, ale nechceme vyvolať tretiu svetovú vojnu,“ povedal Macron v trojhodinovom televíznom rozhovore. „Vojna sa musí skončiť a Ukrajina musí byť na rokovania v čo najlepšej pozícii,“ dodal.

Lietadlá s jadrovými zbraňami

Macron zároveň uviedol, že Francúzsko je pripravené začať diskusiu s ďalšími európskymi krajinami o rozmiestnení francúzskych lietadiel s jadrovými zbraňami na ich území, podobne ako to robia Spojené štáty.

„Američania majú bomby na lietadlách v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Turecku… Sme pripravení otvoriť túto diskusiu. Rámec určím veľmi konkrétne v najbližších týždňoch a mesiacoch,“ uviedol.

V diskusii s odborárkou Sophie Binet francúzsky prezident odmietol znárodnenie francúzskych prevádzok oceliarskeho giganta ArcelorMittal, no prisľúbil záchranu dvoch závodov v krajine.

Viacero referend

Avizoval tiež, že podporuje konanie viacerých referend v jeden deň, ktoré by sa týkali „zásadných“ ekonomických a sociálnych reforiem.

„Chcem, aby sme zorganizovali sériu konzultácií,“ povedal Macron s tým, že hlasovanie by sa mohlo uskutočniť v najbližších mesiacoch. Referendá by sa mohli týkať aj prístupu na sociálne siete pre mladistvých do 15 rokov či asistovanej smrti. Naopak, odmietol vypísanie referenda o migrácii.

Macron sa vyjadril aj k noseniu náboženských symbolov v športe, keď ich v súťažiach odmietol, no v rekreačnom športe ponechal rozhodnutie na športové zväzy. Na záver rozhovoru uviedol, že o svojej budúcnosti po roku 2027 zatiaľ neuvažuje. „Keď skončím (s aktuálnym mandátom), budem premýšľať, čo ďalej. Ale dnes som o tom ešte nepremýšľal,“ skonštatoval Macron.