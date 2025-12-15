Mimovládky vyzývajú Pellegriniho na nepodpísanie novely Trestného zákona, občanov pozývajú na protest

Mimovládne organizácie Mestá za demokraciu, Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko, Platforma pre demokraciu, Mladí proti fašizmu a ďalšie občianske združenia a aktivisti vo verejnej výzve žiadajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu Trestného zákona, schválenú v skrátenom legislatívnom konaní Národnou radou SR. Ako zdôrazňujú, novela ohrozuje princíp rovnosti pred zákonom, spravodlivosť a samotné základy právneho štátu.
Zmeny boli prijaté narýchlo
„Tieto zmeny neboli výsledkom odbornej ani verejnej diskusie, boli prijaté narýchlo a namiesto ochrany spravodlivosti pomáhajú mocným a konkrétnym osobám čeliacim trestným stíhaniam či obžalobám,“ upozornili organizácie.
Kováčik nič neurobil, Fico kauzy riešené v rokoch 2020 – 2023 označil za chrapúnstva a prasačiny
„Takýto postup je v rozpore so zaužívanými pravidlami a s princípmi tvorby kvalitnej legislatívy. Zmeny zákonov týkajúce sa trestných vecí, trestnej zodpovednosti a spravodlivosti ako takej nesmú byť prijímané v priebehu hodín. Naopak, musia byť predmetom dôkladnej analýzy a kvalitnej odbornej diskusie pred legislatívnymi krokmi,“ uvádzajú organizácie.
Výzva prezidentovi
V tejto súvislosti vyzývajú prezidenta, aby využil svoju ústavnú právomoc a podal návrh na preskúmanie novely Ústavnému súdu SR, čo by umožnilo nezávislé a odborné posúdenie zmien.
Advokátska komora varuje pred novelou trestného zákona, kritizuje aj zneužívanie skráteného konania
Organizácie zároveň pozývajú občanov na protest, ktorý sa uskutoční dnes o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave. „Slovensko potrebuje istotu, že spravodlivosť nie je selektívna a zákony nie sú šité na mieru mocným. Príďte vyjadriť svoj názor,“ dodali mimovládne organizácie.
Národná rada schválila vo štvrtok 11. decembra novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach sa do novely na poslednú chvíľu dostali ustanovenia obmedzujúce využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane.
Hlasovanie o novele Trestného zákona sprevádzal ohlušujúci piskot opozičných poslancov aj viaceré incidenty, napríklad medzi poslankyňou Smeru Zuzanou Plevíkovou a poslancom Igorom Matovičom z Hnutia Slovensko. Matovič stál pri rokovaní o novele Trestného zákona pri podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) s plagátom, na ktorom bol nápis „Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestiu pre seba„.
Opozícia ostro kritizovala „prílepok“ o nemožnosti použiť ako dôkaz výpoveď spolupracujúceho obvineného, ktorý dostal benefity a nevypovedal pravdivo alebo neuviedol všetky podstatné skutočnosti v akomkoľvek trestnom konaní. Opoziční poslanci v ňom vidia pomoc napríklad pre Tibora Gašpara alebo Norberta Bödöra.