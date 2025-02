Ak chcú Migaľ a Šalitroš niečo presadiť, musia spolupracovať s koalíciou, tvrdí národniar Michelko

Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš podľa poslanca Romana Michelka (zvolený za SNS) potrebujú spolupracovať s koalíciou, ak budú chcieť niečo do konca volebného obdobia presadiť. Inak si to podľa neho v parlamente len „odsedia“.

Ako ďalej uviedol v relácii JOJ24 Politika 24, nemyslí si, že by sa títo vylúčení poslanci vrátili do späť Hlasu-SD, no jestvuje podľa neho vôľa mať v koalícii 79 poslancov. Šalitroša i Migaľa strana Hlas-SD vylúčila zo svojich radov, ďalší „rebel“ Roman Malatinec prestúpil ku skupinke poslancov Národnej koalície okolo Rudolfa Huliaka.

Výsledok rokovaní o rekonštrukcii

Michelko v relácii zatiaľ nechcel komentovať výsledok rokovaní o rekonštrukcii vlády. „Je to ako rozoberať výsledok zápasu v polčase,“ poznamenal. Svoj vlastný postoj k tomu, že by Slovenská národná strana mala prísť o ministerstvo, uviesť nechcel.

Priznal, že by mohlo ísť o rezort športu a cestovného ruchu. Podotkol, že sú limitovaní prežitím koalície a je toho názoru, že by bolo obrovským sklamaním, ak by koalícia predčasne skončila pre egá.

Predčasné voľby na Slovensku

Rovnako poznamenal, že ani opozícii by predčasné voľby nemuseli vyhovovať, keďže na zloženie vlády by potrebovala aj hnutie Slovensko, ktoré je podľa neho zárukou deštrukcie. Michelko tiež v relácii spomenul aj to, že po dohode by sa mohla konať schôdza Národnej rady SR, na ktorej by sa vyriešili viaceré personálne otázky.

Spomenul napríklad voľbu členov Rady STVR, ktorá dosiaľ nie je funkčná a nemôže napríklad zvoliť ani riadneho generálneho riaditeľa verejnoprávneho telerozhlasu. Dohoda je podľa Michelka na piatich menách, nemal by medzi nimi byť Daniel Krajcer, s ktorým mali v SNS problém.