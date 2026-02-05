Africký roh sa mení na bojisko vplyvu konkurenčných monarchií z Perzského zálivu

Na pahorku nad etiópskou metropolou Addis Abebou vyrastá nový monumentálny palác financovaný Spojenými arabskými emirátmi, ktorý je okázalým symbolom rastúceho súperenia monarchií z Perzského zálivu v Africkom rohu. Región zahŕňajúci Etiópiu, Somálsko, Džibutsko a Eritreu leží na jednej z najvyťaženejších obchodných trás sveta medzi Suezským prieplavom a Indickým oceánom.
„Pre štáty Perzského zálivu je Africký roh kľúčovým bojiskom geopolitickej a geoekonomickej konkurencie,“ povedala agentúre AFP regionálna analytička Anna Jacobsová. Najviditeľnejšie a zároveň najkritizovanejšie postavenie majú v regióne Spojené arabské emiráty, ktorých vplyv sa rozširuje naprieč východnou Afrikou.
Emiráty čelia obvineniam z podpory polovojenských Jednotiek rýchlej podpory (RSF) v Sudáne, čo Abú Zabí oficiálne popiera. Napätie vyvolali aj ich investície v somálskom odštiepeneckom regióne Somaliland, kde spoločnosť DP World vložila stovky miliónov dolárov do rozvoja prístavu a letiska. Podľa expertov stoja Emiráty aj za rozhodnutím Izraela uznať nezávislosť Somalilandu. Ide o „typický riskantný krok Emirátov, ktorým sa snažia pretvoriť regionálny poriadok“, uviedla Jacobsová.
Tieto kroky však prehĺbili rozkol so Saudskou Arábiou, ktorá sa z bývalého spojenca stala rivalom. Obe krajiny síce v minulosti spoločne bojovali proti húsíjskym povstalcom v Jemene, no dnes podporujú opačné strany konfliktu. Rijád nedávno bombardoval podozrivú zásielku zbraní smerujúcu do Jemenu, ktorá mala pochádzať z Emirátov.
Do mocenských hier sa čoraz viac zapája aj Etiópia. Spojené arabské emiráty jej po nástupe premiéra Abiya Ahmeda poskytli pôžičku vo výške troch miliárd dolárov a neskôr aj zásadnú menovú swapovú linku vo výške 800 miliónov dolárov. Podľa bývalého analytika CIA Camerona Hudsona je rozsah vplyvu SAE taký veľký, že z Etiópie robí „vazalský štát“. Sudánska armáda navyše obvinila Etiópiu z hostenia výcvikovej základne pre RSF, údajne financovanej Emirátmi.
Finančné toky z Perzského zálivu podľa odborníkov prehlbujú nestabilitu v regióne. Etiópia sa dostáva do sporov s Eritreou aj Egyptom, čo vedie k novým alianciám. „Ide o asymetrický vzťah medzi vznikajúcimi strednými mocnosťami a štátmi závislými od donorov… Vplyv krajín Perzského zálivu v oblasti Červeného mora udržiava nestabilitu regiónu,“ povedal etiópsky výskumník Biraanu Gammachu. Hudson zároveň varoval, že situácia by sa „veľmi rýchlo mohla vyhrotiť do regionálneho konfliktu“.