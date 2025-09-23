Premiérové MS v Afrike sú šancou aj splnením sna pre jazdcov z čierneho kontinentu

Premiérové majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike na africkom kontinente priniesli veľkú radosť a hrdosť mnohým amatérskym jazdcom, ktorí často zápasia s nedostatkom príležitostí v športoch s dominanciou „bohatých krajín“.
Môže usporiadanie majstrovstiev sveta v cyklistike zlepšiť imidž Rwandy vo svete?
Najlepší z celého sveta sa stretli v Rwande. Napríklad v časovke v Kigali sprevádzanej tradičnými africkými bubnami sa 20-ročná Vanette Houssouová z Beninu tešila z naplnenia svojho sna.
„Bola som trochu nervózna, ale hlavne hrdá. Keď som začínala s cyklistikou, modlila som sa, aby som sa sem dostala,“ povedala.
Na svetovom šampionáte štartujú jazdci z rekordného počtu 36 afrických krajín, pričom tretina z viac ako 700 pretekárov pochádza z Afriky. Kategórie juniorov a jazdcov do 23 rokov sú obzvlášť bohaté na afrických jazdcov, mnohí z nich sú súčasťou projektu „Africa 2025“ iniciovaného Medzinárodnou cyklistickou úniou (UCI).
Šport alebo dopravný prostriedok?
Houssouová trénovala niekoľko mesiacov vo francúzskom Bretónsku a sníva o účasti na Tour de France alebo Giro d’Italia. Napriek tomu však africkí jazdci čelia mnohým výzvam, keďže cyklistika je v mnohých afrických krajinách stále vnímaná skôr ako dopravný prostriedok než šport.
Tiemoko Diallo z Mali súťažil na štandardnom cestnom bicykli, ktorý je výrazne menej vybavený ako špičkové stroje európskych pretekárov. „Rozdiel je obrovský, ale nemáme prostriedky na kúpu časovkového bicykla. V Mali je veľa talentu, ale chýba financovanie a tréning,“ povedal Diallo.
Domáci sú na tom dobre
Rwandský tím má lepšie vybavenie vďaka podpore prezidenta Paula Kagameho, ktorý chce šampionát využiť na propagáciu krajiny. Tréner David Louvet uviedol, že krajina získala 32 nových bicyklov za zvýhodnené ceny. Domáci jazdec Shemu Nsengiyumva dosiahol pozoruhodné 25. miesto v časovke mužov, pričom predstihol aj niekoľko profesionálov.
Mladí africkí pretekári dúfajú, že ich úsilie na šampionáte zanechá trvalý odkaz. Charlotte Metoeviová z Beninu povedala: „Mnohé dievčatá si myslia, že cyklistika je veľmi ťažká, ale účasť na pretekoch každoročne rastie. Chcem im ukázať, že to dokážu.“
Potiahne ich priekopník?
Medzi priekopníkov africkej cyklistiky patrí eritrejský reprezentant Biniam Girmay. Je to prvý Afričan čiernej farby pleti, ktorý vyhral etapu na Grand Tour, keď vlani na Tour de France až trikrát „preťal pásku“ ako prvý.
„Európania sú stále o niečo silnejší, ale s tréningom to doženieme. Rovnako ako Biniam, ktorý s nimi jazdí,“ dodala Houssouová.