Israel-Premier Tech pod týmto názvom končí. Od novej sezóny už bez kontroverzného slovka

Propalestínski aktivisti, ktorí systematicky narúšali priebeh nedávnych cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa na znak ostrého nesúhlasu so štartom tímu Israel-Premier Tech, zrejme dosiahli čiastkové víťazstvo.
Prokontinentálny tím s izraelskou licenciou sa bude od novej sezóny volať inak. Izraelčania zverejnili informáciu o zmene názvu, zatiaľ však nešpecifikovali podrobnosti. Israel-Premier Tech bol nedávno vylúčený z pretekov Giro dell’Emilia z bezpečnostných dôvodov.
Kam kráčaš svetová cyklistika? Verejné podujatia sú príliš zraniteľné
„S neochvejným záväzkom voči našim jazdcom, zamestnancom a všetkým partnerom sme prijali rozhodnutie premenovať tím, aby sa dištancoval od jeho súčasnej izraelskej identity,“ uviedol tím Israel-Premier Tech vo vyhlásení, cituje ho web ORF.
„V športe si pokrok často vyžaduje obete a tento krok je nevyhnutný na zabezpečenie budúcnosti tímu,“ doplnili predstavitelia tímu, ktorého súčasťou je už niekoľko rokov aj štvornásobný víťaz Tour de France Christopher Froome.
Prezident UCI odmieta vylúčenie športovcov Izraela zo športových podujatí
Štyri etapy tohtoročnej Vuelty vrátane poslednej v Madride museli byť skrátené pre hromadné protesty proti pokračujúcej izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy. Demonštranti tiež prejavovali hlasný nesúhlas s účasťou tímu na pretekoch, ktorého vlastníkom je izraelsko-kanadský miliardár Sylvan Adams.
Pretekárom na Vuelte znova skrátili etapu. Vingegaard: Každý má právo protestovať, ale... - VIDEO
Tím Israel Premier Tech, ktorý je automaticky pozývaný na preteky tzv. Grand Tour, počas Vuelty napokon odstránil zo svojich dresov slovo „Israel“, no odmietol odstúpiť.
Niektorí jazdci vyzvali na stiahnutie tímu z pretekov, ale to sa nestalo. Američan Matthew Riccitello v drese Israel-Premier Tech obsadil v celkovom poradí piate miesto. Víťazom sa stal Dán Jonas Vingegaard z tímu Visma/Lease a Bike.