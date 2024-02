90´s Super Fest 2024: I like to move it, move it s Reel2Real naživo!

Rap, house, latino, reggae, dance music- na prvé počutie úplne odlišné hudobné štýly. Čo sa však stane, keď ich skombinujeme? Dostaneme nálož energie, tanca ,slov a samozrejme, Reel2Real. Legendárnu skupinu 90. rokov. Duo v podobe amerického DJ Ericka Morilla a rappera Mark Quashie, známeho ako The Mad Stuntman, ktoré bolo stelesnením toho, že sny sa môžu plniť každému z nás!

Títo umelci vytvorili nezabudnuteľné hity, v ktorých okrem jedinečného štýlu zanechali aj svoje latino-americké korene. Priniesli tým nový smer v elektronickej tanečnej hudbe. Dlhodobo sa v TOP 40 rebríčku Hot Dance Music/Club Play udržalo sedem skladieb. Najväčší úspech však prišiel s piesňou „I like to move it“ z roku 1994, ktorú neskôr preslávila aj rozprávka Madagaskar v roku 2005. Odvtedy sme mohli počuť jej rôzne variácie, využívala sa v reklamách a existuje nespočetne veľa verzií, ktoré poznajú všetky generácie. Dodnes slúži ako inšpirácia pre mnohých DJov a umelcov.

Odkaz Ericka Morrilla stále žije vďaka Reel2Real a The Mad Stuntmanovi. Zaručene rozhýbe každého a o tom sa môžete presvedčiť aj vy na 90´s Super Fest 2024. Už 25. mája sa amfiteáter v Nitre premení na nezabudnuteľnú párty, na ktorej predvedie The Mad Stuntman svoje umenie. To nespočíva len v jedinečnej hudbe, ale aj v atmosfére a v energii. Či už ste zarytý fanúšik, alebo sa len chcete zabaviť, koncert Reel 2 Real bude pre vás určite mimoriadnym zážitkom.

