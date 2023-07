18. ročník festivalu Cinematik sa začína už o dva mesiace. Láka na takmer stovku dôležitých filmov z celého sveta

Medzinárodný filmový festival Cinematik v Piešťanoch tento rok svoje brány otvorí už po osemnásty raz. Stane sa tak 12. septembra, čiže presne o dva mesiace. Milovníci kvalitnej kinematografie sa môžu tešiť na bezmála stovku vynikajúcich filmov z domácej aj svetovej produkcie. Mnohé z nich budú mať na festivale exkluzívnu slovenskú premiéru.

MFF Cinematik sa bude vo svojich tradičných piešťanských priestoroch tento rok konať od 12. do 17. septembra. Opäť pôjde o mimoriadny ročník s množstvom divácky atraktívnych projekcií, medzi ktorými nebudú chýbať ani novinky z aktuálnych ročníkov medzinárodných festivalov Cannes, Sundance, Berlinale, Benátky, Locarno a mnohých ďalších.

Za všetky spomeňme aspoň titul Anatómia pádu (Anatomie d’une chute, 2023), s ktorým francúzska režisérka Justine Triet získala tento rok v Cannes Zlatú palmu, alebo kórejský film Minulé životy (Past lives, r. Celine Song, 2023), ktorý mal premiéru na festivale Sundance a zároveň sa uchádzal o Zlatého medveďa na Berlinale. Na Cinematiku sa v slovenských premiérach predstavia aj ďalšie špičkové filmy – Karaoke blues (Kuolleet lehdet, 2023) od nezameniteľného Aki Kaurismäkiho, Dokonalé dni (Perfect Days, 2023) slávneho režiséra Wima Wendersa, či Falcon Lake (2022) debutujúcej režisérky Charlotte Le Bon. Tieto, ale aj mnohé ďalšie nové filmy od špičkových tvorcov z celého sveta budú na divákov čakať v sekciách Cesty slávy, Meeting Point Europe a Výber umeleckého riaditeľa.

Podrobný festivalový program budú organizátori Cinematiku postupne odhaľovať v priebehu nasledujúcich týždňov. Už teraz však pozývajú napríklad aj na retrospektívu oceňovanej režisérky a scenáristky Jessicy Hausner (jej najnovší film Club Zero (2023) mal tento rok premiéru v Cannes), ktorá bude doplnená kurátorsky bohatým pohľadom na súčasnú rakúsku kinematografiu v sekcii Pod lupou. Prísľubom neopakovateľných cinefilských zážitkov je aj polnočná sekcia Za hranicou kultu. Tentokrát má vskutku divokú tému – Kids are Not Alright.

K dôležitosti a výnimočnosti Cinematiku nemalým dielom prispieva dvojica kvalitných filmových súťaží, ktoré budú aj tento rok jeho neoddeliteľnou súčasťou. V súťaži Meeting Point Europe sa stretnú mimoriadne hrané filmy z celej Európy. Cinematik.doc je zase priestorom pre domácich dokumentaristov, ktorí svoje filmy často uvedú v premiérach. Okrem samotných filmových projekcií je však festival aj miestom stretnutí so vzácnymi domácimi a zahraničných hosťami či príležitosťou absolvovať inšpiratívne workshopy, diskusie a prednášky.

Akreditácie na 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.