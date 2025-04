V športovom SITE: „Keď prejde posledný pretekár cez Liptovské Revúce, poriadne mi odľahne,“ hovorí Štefan Šogor, organizátor Behu od Tatier k Dunaju narážajúc na zvýšený výskyt medveďov - ROZHOVOR

Beh od Tatier k Dunaju je v súčasnosti jedným z najvýraznejších bežeckých podujatí na Slovensku. Za 13 rokov existencie si získal silné miesto v kalendári športových nadšencov a stal sa nielen fyzickou výzvou, ale aj tímovým dobrodružstvom s nezameniteľnou atmosférou.

„Je to štafetový beh, to je pravá odlišnosť od všetkých ostatných behov. To znamená, že celý úsek, ktorý meria 345 km, beží tím ľudí, ktorí si odovzdávajú štafetu,“ vysvetlil riaditeľ pretekov Štefan Šogor, hosť relácie V športovom SITE. „Každý z bežcov absolvuje približne tri 10-kilometrové úseky, pričom sa medzi nimi presúva spolu s tímom v sprievodných vozidlách,“ doplnil.

Atmosféra počas štafetového behu tímov – Štafetový beh 345 km od Tatier k Dunaju, Jasná – Bratislava. Bratislava, 18. august 2024. Foto: SITA/Milan Illík

Trasa plná krás i výziev

Podujatie sa začína v Jasnej a končí na Tyršovom nábreží v Bratislave. Trasa vedie cez Demänovskú dolinu, Liptovskú Lužnú, Liptovské Revúce, Baláže, Banskú Bystricu, Hronský Beňadik, Šaľu a cez južné Slovensko až k Dunaju. „Je to symbolické, pretože ide o taký prierez Slovenskom. Samozrejme, chýba tam východ krajiny, ale sú tam Tatry. Ideme tiež okolo Hrona a až potom prejdeme k Dunaju po nížinách južného Slovenska,“ hovorí Šogor.

Dva dni dobrodružstva

Beh sa bude konať počas víkendu 16. – 17. augusta. Ide o nepretržité podujatie, ktoré trvá takmer 36 hodín. V noci sa beží za svitu čeloviek, často aj v náročných poveternostných podmienkach. „Minulý rok nám napríklad lialo celú noc, ale pretekári sa vracajú. To znamená, že asi to má svoje čaro ,“ uviedol Šogor.

Atmosféra počas štafetového behu tímov – Štafetový beh 345 km od Tatier k Dunaju, Jasná – Bratislava. Bratislava, 18. august 2024. Foto: SITA/Milan Illík.

Noc v lesoch má aj svoje riziká – čoraz častejšie sa hovorí o medveďoch. „V Liptovských Revúcach tie medvede chodia bežne po dedine večer. Keď posledný bežec tadiaľ prebehne, tak si vydýchnem. Ich zvýšený výskyt je určite vecou, ktorú nemôžeme ako organizátori podceňovať,“ priznáva riaditeľ.

Kategórie: Od tímov až po sólistov

Tímy sa delia podľa počtu bežcov – štandardné majú 12 členov, ultra tímy iba 6. A existuje aj kategória sólo. Šogor spomína výnimočný výkon bežca menom Michal Šuľa: „On si stanovil čas štartu na piatok večer a dobehol v nedeľu poobede o nejakej štvrtej. Takže v podstate predbehol skoro všetkých, ktorí boli pred ním.“

Michal Šuľa(48) absolvoval vlani behza 43 hodín a 47 minút. Vytvoril tak nový rekord, pričom ten starý prekonal o 14,5 hodiny. S behom pritom začal vo veku 39 rokov.

Technológie a bezpečnosť

Na sledovanie bežcov a organizáciu využívajú GPS trackery. „Máme aplikáciu a bežci majú GPS trackery, ktorých výstupy počas pretekov vidíme. Sledujeme tak, kde sa ktorý tím či bežec nachádza.,“ hovorí Šogor. V prípade, že sa niekto stratí, organizátori dokážu rýchlo reagovať. Nie raz sa stalo, že bežec omylom zbehol z trate, niektorí sa dokonca ocitli na diaľnici.

Atmosféra počas štafetového behu tímov – Štafetový beh 345 km od Tatier k Dunaju, Jasná – Bratislava. Bratislava, 18. august 2024. Foto: SITA/Milan Illík

Viac než len beh

Podujatie má aj tímový a spoločenský rozmer. Mnohé firmy a kolektívy ho využívajú ako formu teambuildingu. „Je to také bežecké dobrodružstvo, ktoré trvá celý víkend. Počas Behu od Tatier k Dunaju panuje veľká spolupatričnosť, pretekári si podávajú vodu, povzbudzujú sa, hecujú sa,“ opisuje atmosféru Šogor.

Ako sa zapojiť

Na blížiaci sa ročník 2025 je k dispozícii ešte niekoľko posledných miest. „V tomto momente už máme len posledné voľné miestenky pre záujemcov. Máme prihlásených 190 tímov, kapacita je okolo 220,“ informuje organizátor. Registrácia prebieha online na stránke odtatierkdunaju.sk.

