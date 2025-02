Pelé by ho bral do tímu. Na pohrebe jediného Škóta so Zlatou loptou nechýbal ani Ferguson - VIDEO

Anglický Manchester bol v utorok z futbalového pohľadu „mestom smútku“. A to nielen pre prehru miestnych „Citizens“ s Realom Madrid (2:3) v úvodnom stretnutí play-off Ligy majstrov 2024/2025, ale tiež preto, že práve v tento deň sa konal pohreb legendárneho útočníka Denisa Lawa.

Jediný škótsky futbalista, ktorý kedy vyhral Zlatú loptu, zomrel 17. januára vo veku 84 rokov. Law hral za oba manchesterské kluby, pričom najúspešnejšie roky kariéry prežil v tíme United. Pôsobil aj v Huddersfielde a talianskom AC Turín.

Tretí najlepší strelec

Za Manchester United odohral 404 zápasov a strelil 237 gólov. V klubovom rebríčku je historicky tretí najlepší strelec, keď viac gólov zaznamenali iba Wayne Rooney a Bobby Charlton.

„Denis Law bol jedným z najlepších hráčov Man United,“ povedal legendárny tréner Sir Alex Ferguson, ktorý nechýbal na pohrebe. „Keď Pelé dostal otázku, či existuje nejaký britský hráč, ktorý by mohol hrať za brazílske mužstvo, ukázal na Denisa Lawa. Bola to fantastická pocta, keď si uvedomíte, aký to bol skvelý hráč,“ dodal Ferguson.

Iba kráľ dostane dve sochy

Okrem neho sa s Lawom prišli rozlúčiť súčasný kouč United Rúben Amorim, kapitán „červených diablov“ Bruno Fernandes či legenda konkurenčného FC Liverpool Kenny Dalglish. Prítomní mohli zahliadnuť aj Bryana Robsona, Garyho Nevillea, Paula Scholesa, Petra Schmeichela či Ruuda van Nistelrooya.

Pred štadiónom Old Trafford sa zhromaždili stovky priaznivcov, keď pohrebný sprievod prechádzal okolo slávneho stánku, pred ktorým má Law hneď dve sochy. „Koľko sôch je okolo Old Traffordu? On má dve. Iba kráľ dostane dve,“ povedal Peter Schmeichel.