Zvrat v kauze znásilnenia u Schumacherovcov. Zdravotná sestra mala vraj vydierať rodinu slávneho pretekára - FOTO

Nedávno športový svet zachytil informáciou o údajnom znásilnení v sídle Schumacherovcov vo švajčiarskom meste Gland. Teraz na povrch vyplávali ďalšie informácie, ktoré s týmto prípadom majú súvisieť.
Zdravotná ošetrovateľka Najii B. sa po vyše dvoch rokoch po tom, čo ju mal znásilniť kamarát Micka Schumachera Joey Mawson, to rozhodla riešiť prostredníctvom súdneho konania.
K nemu však austrálsky pretekár neprišiel, vypočula sa tak len jedna strana a ďalej sa pojednávanie odročilo. K pokračovaniu dokonca môže dôjsť až v roku 2026.
Dva prípady
Okrem toho sa však na ženu môže vzťahovať obvinenie za vydieranie, ktoré rodina Schumacherovcov prežívala od nehody na lyžiach v roku 2013. Mali sa totižto vyzradiť informácie ohľadom zdravotného stavu Michaela, a to vrátane fotografií. A tie mala skupine zariadiť práve Najii.
Na súdnom procese začiatkom roka boli vynesené rozsudky nad tromi mužmi. Hlavný páchateľ dostal trojročný trest odňatia slobody. Nie je to však právoplatné a súdne konanie bude pokračovať v novembri.
Zdravotná sestra je teraz aj na druhej strane súdnej siene v inom prípade, kde figuruje ako obvinená. Jednotlivé prípady vydierania a znásilnenia môžu spolu súvisieť.
Nedostavil sa
Mawson však násilný sex poprel a tvrdil, že to bolo dobrovoľné a obe strany s ním súhlasili. Spočiatku spolupracoval a vypovedal, no posledné mesiace o sebe nedal vedieť a na súd sa nedostavil.
Nevedelo sa, o akého pretekára ide, no jeho totožnosť vypátral britský denník The Sun. Keďže pochádza z ďalekej Austrálie a väčšina pretekov je v Európe, mohol využívať sídlo Schumacherovcov ako kamarát syna Micka.