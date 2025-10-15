Znásilnenie v dome Schumacherovcov. Sestričku mal obťažovať podnapitý rodinný priateľ

Znásilnenie v dome Michaela Schumachera? Vraj to bolo v meste Gland na juhozápade Švajčiarska. Obžalovaným je automobilový pretekár, blízky priateľ syna Micka.
Stať sa to údajne malo koncom roka 2019. Po večeri posilnenej alkoholom mal v izbe na poschodí sexuálne zneužiť zdravotnú sestru.
Rodina Schumacherovcov nie je trestne stíhaná, jediným prepojením je ich vlastný dom, kde sa to celé malo odohrať. Informoval o tom web 24heures.ch.
Kto je obžalovaný?
Nebola ani vyzvaná, aby sa k prípadu vyjadrila. Podľa obžaloby žiadny z jej členov nebol prítomný v čase činu.
Obeť mala mať okolo 30 rokov a pracovať tam ako súčasť lekárskeho tímu, ktorý na mieste poskytoval starostlivosť Michaelovi Schumacherovi, ktorý utrpel zranenie hlavy počas svojho vážneho lyžiarskeho úrazu v roku 2013.
Obžalovaným je takmer 30-ročný Austrálčan, ktorý sa pohybuje v prostredí motoristického športu a jazdí na monopostoch. V súčasnosti je suspendovaný pre doping a kedysi sa neúspešne pokúsil dostať do Formuly 1.
Večeru pomohol alkohol
V tom čase sa stretával s Mickom Schumacherom. Dvojica jazdila na rovnakých okruhoch a pózovala fotografom na galavečeroch. Obžalovaný mal prístup do sídla v Glande. Využil pohostinnosť, aby si ušetril cestovanie do Oceánie a späť počas európskych súťaží.
Konkrétne 23. novembra 2019 sa obeť a jej údajný útočník stretli v biliardovej miestnosti. Pred vyšetrovateľmi pilot tvrdil, že to nebolo prvýkrát. Spomenul priateľský vzťah a uviedol, že sa raz pobozkali počas večierka v klube v Ženeve. Zdravotná sestra to odmieta, bol pre ňu priateľom rodiny a nič viac.
Po práci si šla oddýchnuť k dvom kolegom, bol tam aj spomínaný športovec. „Večer sa predlžoval pri kokteiloch s vodkou. Ošetrovateľka sa necítila dobre. Nedokázala stáť a musela si ľahnúť na zem. Jej kamaráti sa rozhodli odviezť ju do samostatnej izby, ktorá je vyhradená pre personál počas nočných služieb,“ píše uvedený portál.
Prezradil sa sám
Podľa obžaloby ju uložili „bez toho, aby ju vyzliekli“, a zistili, že zaspala. Keď odišli, prišiel tam muž, ktorý bol ubytovaný v susednej izbe, a dvakrát ju znásilnil, využívajúc jej bezvedomie. Obaja kolegovia tvrdia, že nič nevideli ani nepočuli.
Na druhý deň mala obeť poalkoholový stav a na nič si nepamätala. Počas správ s pilotom sa vraj údajne prezradil. Keď si obeť uvedomila, čo sa jej stalo, požiadala ho, aby sa k nej už nikdy nepribližoval.
Rozhodla sa, že si túto nepríjemnú udalosť nechá pre seba a nebude o nej hovoriť s rodinou Schumacherovcov, aby neprišla o prácu.
Nevedia o ňom
Ošetrovateľka podala trestné oznámenie o dva roky neskôr, v januári 2022. Krátko predtým bola prepustená rodinou Schumacherovcov, hoci podľa jej slov mala bezchybný pracovný výkon. Poznamenala však, že k prepusteniu došlo po tom, ako obvinený, ktorý je naďalej považovaný za nevinného, navštívil mesto Gland.
Súdne konanie bolo naplánované, no nemuselo sa uskutočniť, keďže podľa informácií spomínaného webu obvinený už niekoľko mesiacov nedal o sebe vedieť.
Pritom počas vyšetrovania spolupracoval. V roku 2024 pricestoval z Austrálie do kancelárie prokurátora, aby bol vypočutý a priznal, že išlo o dobrovoľný vzťah.