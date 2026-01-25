Zvracala a nebolo jej dobre. Bátovská Fialková uprednostnila rozhodnutie rozumu pred srdcom

Preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km v nedeľu večer po 18.15 h zakončia 6. kolo Svetového pohára v biatlone v českom Novom Meste na Morave.
Pôvodne v nich mali štartovať dve Slovenky, ale napokon zostala iba jedna. Premiéru v pretekoch tohto druhu v SP absolvuje Mária Remeňová, kým skúsenejšia Paulína Bátovská Fialková bude chýbať. Premohla ju choroba.
Po sobotných pretekoch v miešanej štafete naša najúspešnejšia biatlonistka posledných dvoch rokov avizovala, že sa necíti dobre.
Zvýšená teplota
„Zvracala som a mala som zvýšenú teplotu nad 38 stupňov. Myslela som si, že je to konečná. Ráno som sa cítila oveľa lepšie, ale po konzultácii s lekárom sme sa rozhodli neriskovať,“ uviedla 33-ročná Bátovská Fialková v audionahrávke na špecializovanom webe Slovenský biatlon.
Vzápätí doplnila, že jeden štart nasilu vo Svetovom pohári by jej mohol uškodiť pred blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami v Taliansku.
Počúvla rozum
Bátovskej Fialkovej patrí v celkovom priebežnom hodnotení SP 20. priečka s 200 bodmi. V hodnotení pretekov s hromadným štartom je na 22. priečke.
„Pred olympiádou by mi to mohlo viac vziať ako dať. Srdce chcelo štartovať, ale tentokrát bolo treba počúvať rozum. Mrzí ma, že pri premiére Majky Remeňovej v masovom štarte nebudem. Verím, že zabojuje a budem jej veľmi držať palce,“ dodala Bátovská Fialková.