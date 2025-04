Župné dni tento rok prídu až do piatich miest v Košickom kraji, hlavnou témou bude kreativita

Župné dni tento rok prídu až do piatich miest v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Ako samospráva informovala, Župné dni budú vo všetkých regiónov kraja, a to na prelome apríla a mája.

Návštevníci sa môžu tešiť na divadelné, hudobné a tanečné predstavenia krajských kultúrnych organizácií, ale aj koncerty známych hudobných interpretov či zábavné atrakcie. Nosnou témou aktuálneho ročníka je kreativita.

Program zakončia v Košiciach

V rámci Župných dní je pripravené aj Župné kreatívne mestečko, v rámci ktorého sa interaktívnym spôsobom predstavia krajské inštitúcie, ale aj kreatívne projekty a ľudia.

„Cieľom tohto podujatia je priblížiť ľuďom v regiónoch úlohy a kompetencie Košického kraja, ako aj ukázať kultúrnu pestrosť kraja. Chceme tiež nadviazať a poukázať na históriu Košickej župy spred 100 rokov. Pri organizácii Župných dní vychádzame zo všeobecne záväzného nariadenia z roku 2021. Tento rok sme sa rozhodli zorganizovať ich v piatich mestách. Okrem Trebišova zavítame do Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Michaloviec a program zakončíme veľkolepo na Námestí Maratónu mieru v Košiciach. V rámci jednotlivých miest sa predstavia Dara Rolins, Tina, Peter Cmorik Band, Adam Ďurica, Alan Murin a ďalší. Do programu však bude zapojený každý návštevník, a to práve v Župnom kreatívnom mestečku,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Tohtoročné župné dni prinesú i novinku v podobe špeciálnej divadelnej impresie Bábkového divadla Košického kraja Pirátska Odysea.

„Táto nadrozmerná loď ohúri nejedného milovníka umenia. Hlavný program ozvláštnia choduliari, živé sochy či Pouličné divadlo Panoptikum, predstavenie Spišského divadla. Návštevníci sa budú môcť zapojiť aj do zážitkového maľovania, z ktorého vznikne unikátne spoločné dielo,“ uvádza košická župa.

Nebude chýbať pivný špeciál

Župné dni tiež prinesú tvorivé remeselné workshopy, folklórne vystúpenia, ukážky cestárskej a hasičskej techniky, ale aj virtuálnu vesmírnu stanicu. Zážitok si návštevníci budú môcť zvečniť v špeciálnom fotopointe.

„V rámci hlavného programu predstavíme aj projekt Zlatá vareška Košického kraja – ocenenie reštaurácií v regiónoch s najlepším potenciálom. Študenti ukážu kreatívne riešenia na župných stredných školách, predstavia napríklad fungovanie 3D tlačiarne či nové vzdelávacie odbory. V Župnom kreatívnom mestečku budú klienti zo zariadení sociálnych služieb ponúkať svoje výrobky,“ vymenúva KSK.

Tak ako v minulosti, aj v tomto ročníku je pripravený župný pivný špeciál. Všetky prostriedky vyzbierané z jeho predaja budú smerovať na pomoc deťom z Nadácie KSK.

„Program sa sústredí aj na najmenších východniarov. Tešiť sa môžu na skákací hrad, školy tanca, maľovanie na tvár, zapletanie copov a tvorivé dielničky v stánkoch župných inštitúcií,“ uzavrela košická župa.