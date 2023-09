Zrušenie jedného tlačiva migračnú krízu nevyrieši, podľa Danka je to Ódorova „idiotina“

Zrušenie jedného tlačiva migračnú krízu nevyrieši. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Na margo vládneho návrhu na zrušenie povinného vydávania dokladu o zotrvaní na území Slovenskej republiky každému nelegálnemu cudzincovi, ktorého nie je možné vyhostiť, povedal, že je to „idiotina, ktorú si vymyslel Ódor.“

Doklad láka migrantov na Slovensko

Vláda návrh zdôvodnila aj tým, že práve tento doklad láka migrantov, aby prišli na Slovensko. Nakoniec sa mimoriadnu schôdzu parlamentu k tomuto návrhu nepodarilo otvoriť, neprezentovali sa ani traja poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa z kandidátky SNS.

„Podstata určite nie je nejaké tlačivo, ako to prezentoval Ódor, a nejaká schôdza Národnej rady SR to nevyrieši. V prvom rade treba povedať, že ten problém je niekde úplne inde, a to v tom, že všetci tí ľudia udávajú ako krajinu pôvodu Sýriu, a toto sa vôbec neskúma,“ komentoval Danko. Zároveň dodal, že táto „tichá hra“ vyhovuje tým, čo na nelegálnej migrácii zarábajú.