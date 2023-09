Danko: Sulík, Matovič a „vekslák“ Kollár musia skončiť, Šimečka nesmie vládnuť (rozhovor)

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v rozhovore pre agentúru SITA hovorí, že pre lídra Hlasu Petra Pellegriniho je nočnou morou vrátiť sa do vlády s Robertom Ficom, od ktorého odišiel a Republika sa podľa neho vylučuje z povolebnej spolupráce sama. Šéfa hnutia Sme rodina Borisa Kollára nazýva vekslákom, ktorý nikdy nemal čo robiť v parlamente. Viac sa dočítate v rozhovore.

Pán Danko, ako hodnotíte prebiehajúcu predvolebnú kampaň? Mali sme tu obvinenia Borisa Kollára od jeho expartneriek aj bitku Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom. Očakávali ste, že kampaň bude mať takýto priebeh?

Ja som napríklad nečakal, že tretí sektor bude robiť bilbordovú kampaň. Do volieb by nemal zasahovať nikto iný ako politické strany. Aj tie zatýkania – keď niečo vyšetrujú dva roky a potom niekoho zatknú a prepustia pred voľbami – nečakal som takéto veci. Ale je to asi výsledok toho, kde sa Slovensko nachádza, niektorým ide o veľa.

Ja mám jasnú filozofiu – Sulík, Matovič, Kollár musia skončiť a Čaputovej Šimečka nesmie vládnuť. Slovensko sa dnes dostáva na cestu sluhu Bruselu alebo západu a často sa rozhoduje o nás bez nás. Im vadí, že prichádza alternatíva vlády Smeru, Hlasu a SNS.

Povedzte mi, čo iné sa dá rozumne vyskladať ako Smer, Hlas a SNS.

Líder Hlasu Peter Pellegrini sa v priebehu kampane nevyjadroval v pozitívnom zmysle k možnej spolupráci s Smerom, aj keď pred týždňom v televíznej diskusii povedal, že zo spolupráce nevylučuje Smer, ale ani Progresívne Slovensko. Ako tomu rozumiete?

Že Hlas sa hľadá. Hlas bude na križovatke ako SDĽ v roku 1998. Migaš vtedy vedel, že keď pôjde do vlády s Dzurindom, ho to zničí, ale postavili sa Mečiarovi. Dnes má Pellegrini, ktorý odišiel od Fica, ťažký vnútorný boj s tým, že keď sa bude musieť vrátiť do vlády s Ficom, je to jeho nočná mora, pretože pôjde v rozpore s tým, prečo zo Smeru odchádzal.